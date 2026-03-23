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2026.03.23 (월)
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'다주택 공직자' 업무 배제…모호한 가이드라인에 국토부 '뒤숭숭'

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실거주 vs 과다보유…국토부 주택라인 포함 여부 관건
"인적 쇄신으로 번지나"…정책 정교함 약화 우려도

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 이재명 대통령이 부동산 정책의 논의·입안·보고·결재 전 과정에서 다주택자와 비거주 고가주택 보유 공직자를 배제하겠다고 밝히면서, 정책 컨트롤타워인 국토교통부 내부 기류가 술렁이고 있다.

최근 부동산 정책에 대한 국민 신뢰가 약화된 상황에서 이해충돌 소지를 차단하고 정책 추진 동력을 확보하려는 의도로 해석되지만, 적용 기준이 명확하지 않아 해석에 따라 대상 범위가 크게 달라질 수 있다는 점에서 혼선 우려도 제기된다.

특히 조치가 고위직을 넘어 실무진까지 전수 조사 형태로 확대될 경우, 단순 배제를 넘어 조직 전반의 인적 재편으로 이어질 가능성도 거론된다. 다만 부동산 정책을 담당해온 숙련된 관료들이 배제되거나 대규모 인력 재배치가 이뤄질 경우, 향후 양도소득세·종합부동산세 개편 등 핵심 정책의 완성도와 집행력 저하로 이어질 수 있다는 지적도 나온다.

[AI일러스트 = 최현민 기자]

◆ 실거주 vs 과다보유…국토부 주택라인 포함 여부 관건

23일 업계에 따르면 이재명 대통령이 부동산 정책의 수립 과정에서 다주택을 보유한 고위 공직자들을 배제하기로 하면서 국토교통부 내 인적 구성과 정책 추진 방식에 적잖은 변화가 이뤄질 수 있을 것이란 관측이 나온다.

이 대통령은 전날 부동산 정책 신뢰 회복을 강조하며 정책 결정 과정에서 이해관계 충돌 가능성을 원천 차단하겠다는 입장을 밝혔다. 다주택자나 고가 주택 보유 공직자가 정책에 관여할 경우 시장과 국민의 신뢰를 얻기 어렵다는 판단에 따른 결정으로 풀이된다. 

다만 실제 부동산 정책의 중추적인 역할을 맡는 국토부 내부에서는 실제 적용 대상과 범위를 둘러싸고 긴장감이 감돌고 있다. 수장인 김윤덕 장관을 비롯해 주요 간부들의 자산 보유 현황이 다시 주목받는 분위기다.

김 장관은 배우자 명의의 전북 전주시 소재 4억원 상당 아파트 1가구를 보유하고 있으며 전북 전읍시에 2744만원 상당의 토지와 5297만원 상당의 건물 40.5㎡ 등을 신고했다. 

김이탁 1차관은 세종시 종촌동 가재마을 아파트 1가구를 보유하고 있으며, 모친 간병을 목적으로 한 서울 강서구 염창동 현대1차아파트 전세(임차)권 5억2000만원도 신고했다. 

김규철 주택토지실장은 서울 강남구 역삼동에 아파트 1가구를 배우자와 공동 소유하고 있다. 이를 포함해 경기 화성 오산동 상가 등 부동산 44억7800만원을 신고해 부동산 과다 보유자에 해당될 여지가 있다.

김영국 주택공급추진본부장은 서울 동작구에 아파트 1채를 보유하고 있으며, 세종시 어진동의 아파트를 임차 중이다. 

단순 형식상으로 보면 다주택 여부나 '비거주' 기준에 해당할 가능성이 있어 해석에 따라 업무 배제 대상에 포함될 수 있다는 관측이 나온다. 특히 상가 등 주택 외 자산까지 '과다 보유' 범주에 포함될 경우 적용 대상이 더욱 확대될 가능성도 제기된다.

국토부 관계자는 "현재 관련 현황을 파악 중이다"며 "세부적인 기준이나 적용 범위는 현황을 파악하면서 정해질 것으로 보인다"고 말했다. 

"인적 쇄신으로 번지나"…정책 정교함 약화 우려도 

이 같은 조치는 최근 부동산 정책에 대한 신뢰도가 낮아진 상황과도 맞물려 있다. 이재명 정부 출범 이후 '6·27 가계부채 관리 방안' '9·7 주택공급 확대 방안' '10·15 주택시장 안정화 대책' '1·29 도심 주택공급 신속화 방안' 등 네 차례 정책이 발표됐지만 시장 반응은 기대에 미치지 못했다는 평가가 이어져 왔다.

이에 따라 정부가 이해충돌 가능성을 차단해 정책 추진 동력을 확보하고 신뢰 회복에 나서려는 의도로 풀이된다. 일각에서는 이번 메시지가 실제 인적 쇄신을 염두에 둔 조치라기보다 정책 신뢰를 끌어올리기 위한 상징적 성격이 강하다는 해석도 나온다.

다만 더 나아가 조사 범위가 확대될 경우 고위직뿐 아니라 국·과장급 실무진까지 영향을 받을 수 있다는 전망도 제기된다. 일각에선 이번 조치가 단순한 업무 배제를 넘어 사실상 인적 쇄신으로 이어질 가능성이다. 국토부 내 핵심 실무를 담당하는 국·과장급까지 전수 조사 대상이 될 경우 정책 라인 전반에 공백이 발생하거나 인력 재배치가 이뤄질 수 있다는 우려가 나온다. 

문제는 정책 완성도가 떨어질 수 있다는 점이다. 부동산 정책은 세제·금융·공급 등 복합적인 요소가 얽혀 있어 경험과 전문성이 중요하지만, 자산 보유 여부를 기준으로 연속적인 업무를 해온 숙련된 관료들이 배제될 경우 정책의 정교함이 떨어질 수 있기 때문이다. 특히 향후 예정된 양도소득세와 종합부동산세 개편 등 민감한 정책을 다루는 과정에서 이러한 영향이 커질 수 있을 것으로 예상된다. 

익명을 요구한 부동산학과 교수는 "정책의 취지에는 공감하지만, 부동산 대책은 세제와 금융 등 워낙 정교한 설계가 필요한 분야"라며 "자산 보유 현황 등 외적 요인으로 숙련된 실무진이 대거 교체될 경우, 당장 추진 중인 주요 과제들의 연속성이 떨어지거나 디테일이 부족해질 수 있다"고 말했다. 

min72@newspim.com

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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45
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국힘, 이진숙·주호영 '컷오프' 단행 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 6·3 지방선거 대구광역시장 후보 경선 참여 대상자로 유영하, 윤재옥, 이재만, 추경호, 최은석, 홍석준 등 6명을 최종 선정했다. 이진숙 후보와 주호영 후보는 경선배제(컷오프)됐다. 공관위는 "대구는 지금 전환점에 서 있다"며 "산업은 정체되고, 청년은 떠나고, 도시의 경쟁력은 과거의 방식으로는 더 이상 유지되기 어려운 상황"이라고 진단했다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 이진숙 전 방통위원장. 2025.11.05 yooksa@newspim.com 이어 "이 위기를 극복하기 위해 필요한 것은 정치 경력의 경쟁이 아니라, 도시를 바꿀 수 있는 능력의 경쟁"이라며 "정치의 언어가 아니라, 경제정책과 산업의 언어, 통합력으로 대구를 다시 설계할 수 있는 리더십"이 필요하다고 강조했다. 공관위는 "대구는 보수의 심장"이라며 "이 심장이 멈추면 보수 전체가 멈추는 만큼, 이번 공천은 대한민국 정치 전체를 살리는 선택이어야 했다"고 설명했다. 공관위는 행정, 경제, 정책, 통합, 산업현장 경험을 갖춘 6명의 후보를 중심으로 실질적이고 미래지향적인 경쟁 구조를 만들겠다고 밝혔다. 이진숙 후보와 주호영 후보에 대해서는 "이미 각자의 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜온 분들"이라며 "이 두 분의 역할이 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다, 국회와 국가정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다"고 설명했다. 공관위는 이 같은 판단에 공천 관련 여러 기준과 절차 및 정성평가도 반영했다고 덧붙였다. 공관위는 "이 결정은 결코 특정인의 배제가 아니다"라며 "오히려 배제되신 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임 있는 선택"이라고 밝혔다. 김한구 후보에 대해서는 "충분한 헌신과 역량을 보여주신 분"이라면서도 "지금 대구에 필요한 것은 정치적 무게의 경쟁이 아니라, 산업을 바꿀 실행력의 경쟁"이라고 설명했다. 주호영 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB] 공관위는 경선 후보로 최종 선정된 6명에 대해 "정책과 국가운영 경험, 경제와 재정 전문성, 법과 원칙의 리더십, 그리고 기업과 현장에서 일자리를 만들어 본 실행 경험까지 대구의 산업 전환에 필요한 요소를 모두 갖춘 조합"이라고 평가했다. 공관위는 "대구가 바뀌지 않으면 보수도 바뀔 수 없다"며 "보수가 바뀌지 않으면 대한민국의 미래도 바뀔 수 없다"고 강조했다. 이어 "만약 변화를 두려워해 여기서 멈춘다면 우리는 더 이상 앞으로 나아갈 수 없다"며 "지금 필요한 것은 안정이 아니라 전환이고, 유지가 아니라 도약"이라고 밝혔다. 공관위는 "이제 누가 더 실력이 있는지, 누가 더 대구의 미래를 책임질 수 있는지에 대한 경쟁만 남았다"며 "대구 시민께서 대구의 자존과 품격, 그리고 대한민국 보수의 중심이라는 긍지를 다시 세워주시길 바란다"고 당부했다. 공관위는 대구시민이 대구와 보수의 미래를 책임질 시장 후보를 선출할 수 있도록 경선 과정을 공정하게 관리해 나갈 것이라고 밝혔다. 대구시장 경선은 총 6명의 후보자 중 토론회와 예비경선을 거쳐 2명의 경선 후보를 선정하며, 이후 경선에서 최종 후보를 선출할 예정이다. 세부사항은 확정되는 즉시 공고할 계획이다. kimsh@newspim.com 2026-03-22 19:47

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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