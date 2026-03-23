장동혁 요청과 달랐던 대구 경선 결과..."최고위서 변동 가능성은 없어"

"경선 구도는 최고위 논의 대상 아냐…공관위 고심 있었을 것"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘은 23일 대구시장 경선 후보 공천 결과와 관련해 "장동혁 대표의 요청과는 다른 결론이 나왔다"고 밝혔다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 오전 서울 여의도 국회 본관에서 열린 최고위원회의를 마친 뒤 기자들과 만나 '어제 최고위에서 대구시장 후보 관련 안건이나 언급이 있었느냐'는 질문에 이같이 답했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 23일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.23 mironj19@newspim.com

그는 "어제 장 대표가 대구를 방문해 지역 의원들과 의견을 교환하며 두 가지 점을 분명히 했다"며 "대구 시민이 공감할 수 있는 공정한 경선이 이뤄져야 한다는 점과 최대한 많은 분이 경선에 참여하게 하겠다는 점"이라고 설명했다.

그러면서 "이런 내용이 공천관리위원장에게 제대로 반영되지 않은 것으로 보인다"고 했다.

다만 박 수석대변인은 "공관위원장께서도 많은 고민이 있었을 것이라 생각한다"며 "이 부분에 대해 장 대표가 추가로 언급하거나 (결정을 번복할) 계획은 없는 것으로 안다"고 덧붙였다.

'추가 언급이 없다는 것이 최고위에서 그대로 의결될 가능성이 크다는 뜻이냐'는 질문에는 "그런 방향으로 이해해달라"고 답했다.

이어 "최고위는 확정된 후보자에 대한 찬반 여부만 논의할 수 있다"며 "특히 경선 구도와 관련해서는 최고위가 논의할 수 있는 대상이 아닌 것으로 해석한다"고 밝혔다.

앞서 국민의힘 공천관리위원회는 전날 대구시장 경선 후보로 유영하·윤재옥·이재만·추경호·최은석·홍석준(가나다순) 등 6명을 확정했다.

주호영 국회부의장과 이진숙 전 방송통신위원장은 컷오프(공천 배제)됐다.

당내에서는 장동혁 대표가 '최대한 많은 분의 참여'를 언급하며 사실상 주호영 의원 등의 경선 합류를 시사했으나, 공관위가 6인 경선안을 밀어붙이면서 지도부와 공관위 간의 엇박자가 노출됐다는 해석이 나온다.

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