아이지넷, 지난해 매출 390억·영업이익 33억

전년비 매출 67% 영업익 846% 급증…4분기 흑자전환 성공

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 디지털 보험 플랫폼 전문기업 아이지넷 지난해 매출 390억원, 영업이익 33억원을 기록하며 사상 최대 실적을 경신했다고 23일 밝혔다. 이는 전년 대비 매출액 67.2%, 영업이익 846% 급증한 수치다.

회사에 따르면 아이지넷은 4분기 연속 매출 성장과 수익성 개선을 동시에 달성하며 시장 내 입지를 공고히 했다. 특히 지난해 4분기에는 매출 148억원, 영업이익 28억원을 기록하며 전년 동기 대비 137% 성장 및 흑자 전환에 성공했다. 직전 분기와 비교해도 매출 64.9%, 영업이익 364.8% 증가하며 폭발적인 성장세를 보였다.

특히 아이지넷의 차별화된 보장 분석 기술력이 견조한 보험 상담 수요로 이어지며 높은 계약 전환율을 기록했다. 강력한 영업 레버리지 효과를 바탕으로 한 성장이라는 평가다.

아이지넷 로고. [사진=아이지넷]

또한 외부 GA(보험대리점)와의 전략적 제휴를 통해 설계사 네트워크를 확장한 점도 주효했다. 지난해 8월 본격화된 파트너십 모델은 초기 단계임에도 전체의 17%를 차지할 만큼 빠르게 안착했다. 특히 4분기에는 파트너십 확대로 고품질 DB(데이터베이스) 공급량을 늘려 고정비 부담을 상쇄하고 이익률을 높이는 구조적 기틀을 마련했다.

아울러 아이지넷은 차세대 수수료 정산 엔진 구축을 통해 수익 실현 시점을 최적화하는 수익 인식 표준화를 이뤄냈다. 4분기부터 적용된 수익 인식 표준화는 이익 베이스라인을 상향 평준화시켰으며, 향후에도 높아진 수익 규모를 안정적으로 유지할 수 있는 환경을 조성했다는 분석이다.

한편 아이지넷은 지난해 구축을 완료하고 올해 초 정식 출시한 인공지능(AI) 상담 시스템을 운영 중이다. 이를 통해 고객별 맞춤형 응대 체계의 속도와 정확도를 높이는 것은 물론, 보험설계사의 응대 품질 향상 및 계약 전환율 증대를 도모하고 있다.

김지태 아이지넷 대표이사는 "데이터와 기술력을 바탕으로 매년 창사 이래 최대 실적을 경신하고 있다"며, "올해는 전략적 파트너십 모델을 더욱 공고히 하는 한편, AI 상담 고도화와 베트남 시장 안착을 통해 기업가치 재평가에 박차를 가하겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com