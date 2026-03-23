'유머' 탈 쓴 혐오 표현 아웃…축제·행사에 자가진단형 성별영향평가 적용

성평등부, 내달부터 지방정부 행사 전 과정 점검

안전·성평등 관점 반영해 개선 유도

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 성평등가족부는 4월 1일부터 지방정부가 추진하는 축제·기념행사에 '자가진단형 성별영향평가'를 적용한다고 23일 밝혔다.

이번 조치는 축제의 기획부터 운영, 사후평가까지 전 과정에 성평등 관점을 반영해 누구나 안전하고 차별 없이 참여할 수 있는 행사 운영을 유도하기 위한 것이다.

원민경 성평등가족부 장관이 지난해 10월 1일 서울 종로구 정부서울청사 미디어월에서 성평등가족부 현판식에 참석해 제막 후 소감을 발표하고 있다. [사진=이길동 기자]

성별영향평가는 법령과 주요 정책의 수립·시행 과정에서 성별 특성에 따른 수요와 참여의 균형, 성별 고정관념 해소 여부 등을 점검해 정책 개선에 반영하는 제도다.

이 가운데 자가진단형 성별영향평가는 담당자가 표준화된 체크리스트를 활용해 사업을 직접 점검하고 개선 계획까지 마련하는 방식이다.

정부는 앞서 일자리사업과 도서관사업, 공중화장실 설치·관리사업, CCTV 설치·운영사업 등에 자가진단형 평가를 적용해왔다. 이번에는 적용 대상을 지방정부의 축제·기념행사로 넓혔다.

점검 항목은 행사 전 과정을 포괄한다. 기획 단계에서는 성평등 축제 지침 마련 여부, 대행기관 과업지시서 반영, 성희롱·성폭력 예방 조치, 자원봉사자와 안전요원 대상 교육 여부 등을 살핀다. 주요 연사와 내외빈 구성에서 성별 균형을 고려하고, 프로그램에 성별 고정관념이나 특정 집단을 비하하는 요소가 없는지도 확인한다.

행사 운영 단계에서는 성차별적 발언이나 행위 모니터링, 불법촬영 예방과 신고 창구 운영 여부를 점검한다. 아기휴게실 등 편의시설 운영, 유아차·휠체어 이동이 가능한 보행로 확보, 외국어 병기와 픽토그램 활용 등도 포함된다. 사후평가 단계에서는 만족도 조사를 성별로 구분해 분석하고, 프로그램과 주요 발언에 차별 요소가 있었는지 점검해 다음 행사 개선에 반영하도록 했다.

원민경 성평등부 장관은 "자가진단형 평가를 적용하면 남녀, 어린이, 고령자, 장애인, 외국인 등 모두가 존중받고 안전하게 참여할 수 있는 축제·기념행사가 될 수 있을 것"이라며 "국민이 일상에서 성평등 정책 효과를 체감할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com