AI 시대 '성평등' 놓치지 않게…성평등부, AI 확산 따른 정책 역량 강화 간담회

AI 윤리·여성과학기술인 전문가 참여…데이터 편향 우려 속 정책 과제 논의

"성별 격차 고착·확대 선제 차단" 여성 AI 진출 확대·역량 강화 기반 마련

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 성평등가족부는 오는 26일 오후 정부서울청사에서 인공지능(AI) 확산에 따른 성평등 정책 대응 역량을 강화하기 위한 간담회를 개최한다.

이번 간담회는 급속히 발전하는 AI 기술 환경 속에서 데이터 편향에 대한 우려가 제기되는 가운데, 성평등부 직원들의 AI 관련 이해도와 정책 대응 역량을 높이고 AI 개발·활용 과정에 성평등 관점을 반영하기 위해 마련됐다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 원민경 성평등가족부 장관이 1일 서울 종로구 정부서울청사 미디어월에서 성평등가족부 현판식에 참석해 제막 후 소감을 발표하고 있다.2025.10.01

이번 간담회에는 AI 윤리 및 여성과학기술인 분야 전문가들이 참여해 ▲AI 기술 구조 및 최신 연구 동향 ▲STEM(과학·기술·공학·수학) 분야 AI 인력의 성별 격차 현황 ▲성평등 관점의 제도적 반영 방안 등을 중심으로 실효성 있는 정책 과제를 논의할 예정이다. 회의는 성평등정책실장이 주재하며 한국여성정책연구원 김애라 박사와 이승현 박사가 발표를 맡는다.

성평등부는 그간 AI와 성평등 이슈에 대한 사회적 논의를 확산하기 위해 전문가 포럼을 여는 등 의견 수렴 노력을 이어왔다. 이번 간담회를 계기로 AI 정책 전반에 성평등 관점을 체계적으로 반영하고 여성의 AI 분야 진출 확대와 역량 강화를 위한 정책 기반을 구체화해 나갈 방침이다.

이경숙 성평등부 성평등정책실장은 "AI는 미래 산업과 사회 전반을 재편하는 핵심 기술인 만큼 기술 발전 과정에서 성별 격차가 고착되거나 확대되지 않도록 선제적 대응이 필요하다"며 "이번 논의를 바탕으로 현장의 목소리를 반영한 실효성 있는 정책을 적극 발굴하겠다"고 밝혔다.

