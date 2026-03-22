광명시 '꿈꾸는기자단' 어린이 기자 23명 위촉·본격 활동 시작

박승원 시장 "다양한 시정 경험하고 자신의 시선으로 표현할 수 있는 기회"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 어린이 눈높이에서 시정 소식을 전할 '광명시 꿈꾸는기자단'이 본격적인 활동을 시작했다.

박승원 광명시장이 지난 21일 시청 대회의실에서 열린 '꿈꾸는기자단 위촉식'에 참석해 신규 어린이 기자들과 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=광명시]

경기 광명시는 지난 21일 시청 중회의실에서 '꿈꾸는기자단 위촉식'을 열고 신규 어린이 기자 23명을 위촉했다고 22일 밝혔다.

시에 따르면 이날 위촉식에는 어린이 기자와 가족 등 약 50명이 참석해 꿈꾸는기자단의 새로운 출발을 함께 축하했다.

이번에 위촉된 기자들은 다양한 시정 행사와 정책 현장 등을 직접 체험하고 글과 사진, 영상 등 다양한 방식으로 표현하며 어린이의 시각으로 시정 소식을 전달하는 역할을 한다.

시는 활발한 기자단 활동을 위해 ▲봉사활동 시간 부여 ▲'우수 꿈꾸는 기자' 선발과 시상 ▲광명시 문화 탐방 팸투어 ▲시 주요 행사·축제·교육 정보 제공 등 여러 지원을 이어갈 계획이다.

이날 위촉식에서는 위촉장 수여와 함께 기자단 활동 안내, 기념촬영 등을 진행하고 앞으로 활동에 대한 각오를 다졌다. 전문강사의 글쓰기 교육과 게임으로 탄소중립을 배우는 시간을 가졌다.

박승원 광명시장은 "꿈꾸는기자단은 어린이가 직접 다양한 시정을 경험하고 자신의 시선으로 표현할 수 있는 소중한 기회"라며 "어린이 기자들이 곳곳을 취재하며 시민들과 소통하고, 광명시의 매력을 널리 알리는 역할을 해주길 기대한다"고 말했다.

한편, 광명시는 앞으로도 어린이들의 창의적인 시각을 녹여낸 홍보 소재를 적극 발굴하며, 시민이 중심이 되는 참여형 소통 행정을 더욱 강화해 나갈 방침이다.

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