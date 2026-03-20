테일러메이드, 박세리 감독 브랜드 앰버서더 선정...랜드 위상 확대 시너지 기대

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=테일러메이드는 한국 골프의 상징적 인물인 전 골프 국가대표팀 박세리 감독을 브랜드 앰버서더로 선정했다. 박세리 감독은 테일러메이드의 클럽과 어패럴을 아우르는 다양한 활동을 전개할 예정이다.

박세리 감독은 1998년 US여자오픈 우승을 포함해 LPGA 투어 통산 25승(메이저 5승)을 기록하며 한국 여자 골프의 세계화를 이끈 상징적인 인물이다. 특히 1998년 US여자오픈 우승은 국민들에게 큰 감동과 희망을 전한 역사적인 순간으로 평가받는다. 이후 2007년에는 한국 선수 최초로 세계 골프 명예의 전당에 헌액되며 한국 골프의 새로운 이정표를 세웠다.

박세리 감독 [사진=테일러메이드] 2026.03.20 iaspire@newspim.com

세계 무대에서 쌓아온 성취를 바탕으로 박세리 감독은 한국 골프의 상징적 존재로 자리매김했다. 선수 시절은 물론 은퇴 이후에도 골프를 대하는 태도와 철학을 통해 세대를 넘어 지속적인 영향력을 이어가고 있으며, 지도자이자 멘토로서 후배 양성과 골프 문화 확산에도 기여하고 있다.

특히 테일러메이드는 박세리 감독의 커리어 전성기와 함께한 브랜드다. 2002년 대형 용품 계약을 체결하며 전 제품을 사용했던 박세리 감독은 당시 주요 우승을 이어가던 시기에 테일러메이드 클럽을 선택했다. 그는 "자신에게 맞는 클럽을 사용하는 것이 가장 중요한데, 그동안 테일러메이드 클럽이 많은 도움을 줬다"고 밝히며 클럽에 대한 깊은 신뢰와 만족을 드러냈다. 이는 단순한 스폰서십을 넘어 퍼포먼스를 함께 만들어온 파트너였음을 보여준다.

이번 앰버서더 선정은 단순한 모델 계약을 넘어, 클럽과 어패럴을 모두 아우르는 통합 퍼포먼스 브랜딩 전략의 일환이다. 특히 테일러메이드 어패럴은 박세리 감독 특유의 카리스마와 품격 있는 스타일을 통해 프리미엄 골프웨어의 방향성을 더욱 명확히 제시할 예정이다. 이에 향후 필드, 미디어, 오프라인 행사 등 다양한 접점에서 테일러메이드 제품을 직접 선보이게 되며, 특히 어패럴 부문에서는 박세리 감독 특유의 카리스마와 품격 있는 스타일을 바탕으로 프리미엄 골프웨어의 방향성을 제시할 예정이다.

테일러메이드는 그동안 퍼포먼스 중심의 제품 개발과 선수 스폰서십 마케팅을 통해 브랜드 정체성을 구축해왔다. 이번 박세리 감독의 합류는 이러한 전략을 한 단계 확장하는 상징적인 행보다.

박세리 감독은 클럽과 어패럴을 함께 활용하며 브랜드 전반을 대표하는 얼굴로 활동하게 된다. 이는 테일러메이드가 지향하는 '퍼포먼스를 완성하는 토털 골프 브랜드' 이미지를 더욱 명확히 하는 계기가 될 것으로 보인다.

박세리 감독은 "선수로서의 커리어를 돌아봤을 때, 골프를 어떤 기준과 방향성으로 만들어가는 브랜드인가가 가장 중요했다"며 "테일러메이드는 끊임없는 혁신을 통해 골프의 본질을 꾸준히 보여온 브랜드라고 느꼈고, 그 연장선에서 함께하게 됐다"고 소감을 밝혔다.

테일러메이드 관계자는 "박세리 감독은 한국 골프 역사에서 상징적인 인물로 도전 정신과 퍼포먼스에 대한 철학이 브랜드 방향성과 맞닿아 있다"며 "향후 다양한 활동을 통해 클럽과 어패럴의 시너지를 보여주며 프리미엄 브랜드 위상을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편 테일러메이드는 이번 박세리 감독과의 파트너십을 계기로 골프 저변 확대와 지역 사회와의 상생을 위한 지원 활동도 전개한다. 용인에 위치한 '세리박위드용인'을 방문하는 골프 꿈나무와 방문객들을 위해 시타용 볼과 클럽을 지원하며 골프 문화 확산을 위한 지원을 이어갈 계획이다.

앞으로도 클럽과 어패럴을 아우르는 통합 브랜드 전략을 통해 퍼포먼스와 스타일을 동시에 만족시키는 프리미엄 골프 브랜드로서의 입지를 강화해 나갈 계획이다.

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