동부건설, 1548억 규모 '계양~강화 고속국도' 수주

총연장 4.14km 구간 3공구 수주…공공 토목 경쟁력

수도권 서북부 광역교통망 프로젝트 확보

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 동부건설이 '계양~강화 고속국도 건설공사(제3공구)'를 수주했다고 20일 밝혔다.

이번 공사는 경기도 김포시 감정동에서 마산동까지 총연장 4.14km 구간에 왕복 4차로 고속국도를 조성하는 사업이다. 총도급 금액은 1548억원이며 동부건설이 70% 지분으로 주관사를 맡는다. 공사 기간은 착공일로부터 약 84개월이다.

계양~강화 고속국도 위치도 [사진=동부건설]

계양~강화 고속도로는 인천 계양구에서 김포를 거쳐 강화까지 연결되는 국가 간선도로망 사업으로 수도권 서북부 지역의 교통 접근성을 높이고 광역 교통체계를 강화하기 위한 핵심 인프라로 평가된다. 향후 고속도로가 개통되면 검단신도시와 김포한강신도시 등 대규모 개발지역의 교통 수요를 효과적으로 분산하고 강화, 김포, 계양을 잇는 새로운 광역교통축 형성에도 기여할 것으로 기대된다.

특히 이번 제3공구는 김포 구간 내 주요 축을 담당하는 공사로 고속국도 본선과 함께 교량이 포함된 복합 공종 사업이다. 동부건설은 그동안 축적해 온 공공 토목 및 도로 시공 경험을 바탕으로 안정적인 공정 관리와 품질 확보에 주력할 계획이다.

동부건설은 최근 부산신항~김해간 고속국도 건설공사 1공구, 고양창릉 공공주택지구 화랑로 지하차도 개설공사 등을 수주하며 도로 및 교통 인프라 분야에서 경쟁력을 강화하고 있다. 이번 수주 역시 공공 분야에서의 수행 역량과 기술력을 다시 한번 입증한 사례로 평가된다.

동부건설 관계자는 "계양~강화 고속국도 건설공사는 수도권 서북부의 교통 여건 개선과 지역 연결성 강화에 기여할 중요한 사업"이라며 "축적된 토목 시공 경험과 공공공사 수행 역량을 바탕으로 안전과 품질을 최우선에 두고 사업을 안정적으로 추진해 나갈 것"이라고 말했다.

dosong@newspim.com