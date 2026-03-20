삼척관광문화재단, 문화예술 지원사업 설명회 23일 개최

최대 500만원 지원

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척관광문화재단은 지역 문화예술 단체와 동호회의 공모사업 참여를 돕기 위해 오는 23일 2026 삼척 문화예술 지원사업 설명회를 개최한다고 20일 밝혔다.

이사부독도기념관.[사진=삼척시청] 2024.07.16 onemoregive@newspim.com

설명회에서는 '찾아가는 문화활동 지원사업'과 '지역생활예술 지원사업'의 지원 대상, 신청 절차, 사업 운영 및 정산 방법 등을 안내하고, 질의응답을 통해 참여 단체의 이해를 돕는 시간을 마련한다.

설명회는 이사부독도기념관 D관에서 열리며, 문화예술 단체와 동호회 등 관심 있는 누구나 현장 접수를 통해 선착순 120명까지 참여할 수 있다.

재단 관계자는 "설명회를 통해 지역 문화예술 단체의 사업 참여 기회를 넓히고, 지역 문화예술 활동이 더욱 활성화되길 기대한다"고 말했다.

이번 지원사업은 문화소외지역을 찾아가는 공연·전시 등 '찾아가는 문화활동'과 지역 생활예술단체의 창작·발표 활동을 지원하는 사업으로, 사업별로 최소 100만 원에서 최대 500만 원까지 지원된다.

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