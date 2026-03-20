삼척관광문화재단, 문화예술 지원사업 설명회 23일 개최

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척관광문화재단은 지역 문화예술 단체와 동호회의 공모사업 참여를 돕기 위해 오는 23일 2026 삼척 문화예술 지원사업 설명회를 개최한다고 20일 밝혔다.
설명회에서는 '찾아가는 문화활동 지원사업'과 '지역생활예술 지원사업'의 지원 대상, 신청 절차, 사업 운영 및 정산 방법 등을 안내하고, 질의응답을 통해 참여 단체의 이해를 돕는 시간을 마련한다.
설명회는 이사부독도기념관 D관에서 열리며, 문화예술 단체와 동호회 등 관심 있는 누구나 현장 접수를 통해 선착순 120명까지 참여할 수 있다.
재단 관계자는 "설명회를 통해 지역 문화예술 단체의 사업 참여 기회를 넓히고, 지역 문화예술 활동이 더욱 활성화되길 기대한다"고 말했다.
이번 지원사업은 문화소외지역을 찾아가는 공연·전시 등 '찾아가는 문화활동'과 지역 생활예술단체의 창작·발표 활동을 지원하는 사업으로, 사업별로 최소 100만 원에서 최대 500만 원까지 지원된다.
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