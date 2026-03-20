우리銀, 주택청약 신규·전환 고객에 치킨·커피 쏜다

선착순으로 최대 신세계 5만원권 증정

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 우리은행은 타행 주택청약 예·부금 전환 고객을 위한 'WON-derful Move' 이벤트와, 만 14세 미만 자녀의 주택청약종합저축을 대리 신규 가입한 고객을 위한'WON-derful KIDS' 이벤트를 오는 6월 30일까지 진행한다고 20일 밝혔다.

[이미지= 우리은행]

이 이벤트는 행사 기간 동안 타 금융기관의 주택청약 예·부금을 우리은행 주택청약종합저축으로 전환해 신규 가입한 고객을 위해 진행된다. 선착순 1000명에게 신세계상품권 3만원권을 제공하며, 자동이체를 등록하고 6회차 이상 추가 납입한 고객 중 500명을 추첨해 신세계상품권 2만원권을 추가 제공할 예정이다.

만 14세 미만 미성년 고객을 위한 이벤트도 함께 진행된다. 부모 등 대리인이 미성년 자녀 명의로 주택청약종합저축을 신규 가입하면 자동으로 응모된다. 추첨을 통해 총 1만 명에게▲세이펜 5세대(100명) ▲교촌치킨 쿠폰(1400명) ▲파리바게뜨 쿠폰(3500명) ▲스타벅스 쿠폰(5000명) 등 푸짐한 경품을 쏟는다. 또한 이벤트 기간 내 우리은행 '틴틴 서비스'에 가입한 고객 전원에게 스타벅스 커피 쿠폰을 제공한다.

윤세원 우리은행 주택기금부 부부장은 "2024년 10월 제도 개선으로 청약 예·부금의 주택청약종합저축 전환이 가능해진 만큼, 이번 이벤트를 통해 더 많은 고객이 우리은행의 혜택을 경험하길 기대한다"며 "앞으로도 고객의 안정적인 주거 준비를 지원하기 위해 금융 접근성과 혜택을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

romeok@newspim.com