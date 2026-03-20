"투명한 기업 문화 확립"… DL건설, CP 자율준수 실천 선포식 열어

여성찬 대표 실천 선언에 이어

경영방침 전 현장 비치

우수 직원 시상도

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = DL건설이 준법경영에 앞장서기 위해 공정거래 자율준수(CP) 실천을 대내외에 공식적으로 선언했다.

CP 확산 기여자 시상 기념 촬영 [사진=DL건설]

DL건설이 'CP 자율준수 실천 선포식'을 개최했다고 20일 밝혔다.

CP란 2001년 공정거래위원회가 도입한 제도다. 기업들이 공정거래 관련 법규를 준수하기 위해서 자체적으로 도입 및 운영하는 내부준법시스템을 의미한다.

이번 선포식은 DL건설이 신뢰받는 기업으로 나아가기 위해 법과 원칙을 준수해 공정거래 자율준수 경영을 정착시키고, 공정거래 질서 확립에 솔선한다는 의지를 다지기 위해 개최했다. 여성찬 DL건설 대표는 자율준수 메시지를 낭독하고 실천의지 선언을 진행했다. 또 공정거래 자율준수 경영방침을 전 현장에 비치해 이해관계자 모두가 회사의 자율준수 실천의지를 확인할 수 있도록 했다.

CP 확산 기여자(CP 자율준수 점검 우수자) 시상식도 열렸다. 우수 조직과 우수 직원이 각각 선정됐다. 수상자에는 인센티브를 제공해 임직원의 CP 문화 확산에 대한 동기부여를 지속적으로 제공하고 있다.

DL건설은 공정위의 CP 8대 구성요소인 ▲CP 운영의 기준과 절차의 수립 ▲최고경영자의 CP 도입 및 자율준수 실천의지의 천명 ▲자율준수 관리자의 임명 ▲자율준수 편람의 제작 및 활용 ▲교육프로그램 ▲사전감시체계 ▲제재 및 인센티브 시스템 ▲프로그램 효과성 평가와 개선를 기반으로 자율준수 문화를 강화하고 있다.

여 대표는 "임직원 모두가 함께 노력해 공정하고 투명한 기업 문화를 확립하고, 협력업체와의 동반 성장을 이룰 수 있도록 적극적으로 협조해야 한다"며 "모든 임직원이 공정거래 자율준수를 실천할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com