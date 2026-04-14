[지선 D-50] 민주, 수도권·충청·강원서 우위...'보수 강세' 부산·대구서도 앞서

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서울 15%p·경기 30%p·인천 16%p…수도권 격차 뚜렷

부산·대구·충청·강원도 민주 '우세'…경남 4%p 접전



[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거를 50일 앞두고 전국 16곳 광역단체장 선거 대진표가 점차 윤곽을 드러내고 있다.

최근 발표된 여론조사에서는 수도권을 중심으로 더불어민주당 후보들이 비교적 높은 지지율을 기록했다. 또한 국민의힘의 전통적 강세 지역인 영남권에서도 민주당 후보들이 앞서는 결과가 속출했다.

14일 정치권에 따르면 세계일보가 최근 한국갤럽에 의뢰해 실시한 전국 10개 지역 여론조사 결과를 종합한 결과 수도권에서는 후보 간 격차가 비교적 크게 나타났다.

◆ 민주, 수도권서 '두 자릿수 격차'…서울·경기·인천 일제히 우세

서울에서는 정원오 민주당 후보가 오세훈 국민의힘 후보를 상대로 52% vs 37%를 기록하며 15%p 차로 앞섰다. 박수민, 윤희숙 후보와의 가상대결에서도 모두 50%대 지지율을 확보하며 과반 우위를 유지했다.

경기도에서는 격차가 더 벌어졌다. 추미애 민주당 후보는 양향자 국민의힘 후보와의 대결에서 56% vs 27%, 조광한 후보와의 대결에서는 57% vs 27%, 함진규 후보와의 대결에서는 55% vs 27%를 기록했다. 모든 시나리오에서 약 30%p 안팎 격차가 반복되며 격차가 컸다.

인천에서도 비슷한 흐름이다. 박찬대 민주당 후보는 유정복 국민의힘 후보를 49% vs 33%로 16%p 앞섰다. 중도층에서는 57% vs 26%로 격차가 더 벌어졌고, 적극 투표층에서도 55% vs 36%로 우세가 유지됐다.

오세훈 서울시장(좌)과 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 [사진=뉴스핌 DB]

◆ 국민의힘 전통 강세 지역 '부산·대구'에서도 민주 우세...경남만 4%p 차 접전

국민의힘의 전통적 강세 지역인 영남권에서도 민주당이 앞서는 결과가 나왔다. 부산에서는 전재수 민주당 후보가 박형준 국민의힘 후보를 51% vs 40%로 11%p 앞섰다. 전 후보는 30대부터 60대까지 전 연령층에서 우세를 보였다.

대구에서도 김부겸 민주당 후보가 국민의힘 모든 후보들과의 가상대결에서 우위를 점했다.

김부겸 후보는 이진숙 국민의힘 후보와의 대결에서 54% vs 37%, 추경호 후보와의 대결에서는 53% vs 36%, 주호영 후보와의 대결에서는 53% vs 35%를 기록했다.

경남에서는 접전 양상을 보였다. 김경수 민주당 후보는 44%, 박완수 국민의힘 후보는 40%로 4%p 차였다. 연령과 지역별로 지지층이 갈리는 구조가 나타나며 박빙 지역으로 분류됐다.

부산시장 전재수 민주당 후보(좌)와 박형준 국민의힘 후보(우) [사진=뉴스핌 DB]

◆ 충북·충남·강원서 모두 민주당 후보 앞서

충청권에서도 세 지역 모두에서 15~30%p 수준의 차이가 확인됐다. 대전에서는 허태정 민주당 후보가 이장우 국민의힘 후보를 55% vs 28%로 앞섰다.

충남에서는 박수현 민주당 후보가 51% vs 34%, 양승조 민주당 후보가 52% vs 33%로 각각 김태흠 국민의힘 후보를 앞서는 것으로 나타났다.

충북에서도 신용한 민주당 후보가 김영환 국민의힘 후보를 55% vs 29%로, 윤갑근 후보를 57% vs 27%로, 윤희근 후보를 58% vs 25%로 앞섰다.

강원에서는 우상호 민주당 후보가 김진태 국민의힘 후보를 48% vs 37%로 11%p 앞섰다. 다만 영동 지역에서는 45% 대 44%로 오차범위 내 접전이 나타나는 등 권역별 차이도 있었다.

전체적으로 보면 서울, 경기, 인천 등 수도권을 비롯해 충청권, 강원 등 대부분의 지역에서 민주당 후보가 큰 격차로 앞서는 분위기다. 여기에 전통적인 보수 기반 지역인 부산, 대구에서도 민주당 후보가 앞서며 판세가 한 방향으로 기울고 있다는 평가다.

이번 조사는 세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 전국 10개 지역(서울·경기·인천·강원·대전·충북·충남·부산·대구·경남) 만 18세 이상 유권자 8039명을 대상으로 실시됐다. 이동통신 3사 제공 무선전화 가상번호를 무작위 추출해 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 진행됐다.

서울은 10~11일 803명(응답률 11.9%, ±3.5%p), 경기는 9~10일 800명(11.8%, ±3.5%p), 인천은 7~8일 808명(12.7%, ±3.4%p), 강원은 7~8일 803명(17.3%, ±3.5%p), 대전은 8~9일 803명(14.3%, ±3.5%p), 충북은 10~11일 802명(14.4%, ±3.5%p), 충남은 8~9일 804명(14.2%, ±3.5%p), 대구는 10~11일 805명(13.9%, ±3.5%p), 부산은 9~10일 805명(12.8%, ±3.5%p), 경남은 7~8일 806명(15.4%, ±3.5%p)을 대상으로 진행됐다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

oneway@newspim.com