호반건설, 분양수익 증발에 영업익 '급감' 불가피…올해 신규분양 관건

지난해 매출 1.2조로 48% 급감

대손충당금·미수금 급증에 현금흐름 '경고등'

정비사업·AI 데이터센터 등 신사업 활발

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 호반건설이 부동산 경기 침체 여파로 인해 혹독한 실적 한파를 겪었다. 지방 사업장의 미분양 장기화로 인한 미수금 증가와 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무 현실화 리스크가 고조되며 신사업 부문으로의 돌파구가 절실한 상황이다.

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◆ 날아간 분양수익에 영업이익도 급감…대손충당금 비율 30% 넘겨

14일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면 호반건설의 지난해 매출(연결 기준)은 1조2326억원으로 전년(2조3706억원) 대비 48.0% 급감했다. 같은 기간 영업이익 역시 2716억원에서 1361억원으로 49.9% 줄었다.

지난해 국토교통부 시공능력평가 12위에 자리한 호반건설은 전체 매출의 80~90%를 건설 부문에 의존하고 있다. 그중에서도 직접 토지를 매입해 건물을 올리는 자체 분양 사업이 뼈대 역할을 해왔다.

이 같은 자체 분양 방식은 신규 부지 확보나 분양 성적에 따라 수익 변동성이 매우 크다는 태생적 한계를 지닌다. 호반건설의 전체 실적을 견인해온 분양수익은 2024년 1조1476억원에서 지난해 2531억원으로 77.9% 폭락했다. 전체 매출에서 분양수익이 차지하는 비중 또한 48.4%에서 20.5%로 대폭 축소됐다.

약 1600억원 규모의 대구 봉산 주상복합 현장은 2022년 첫 삽을 떴음에도 현재 분양률이 0.66%에 머무르며 공정에 차질을 빚고 있다. 총도급액이 5500억원에 이르는 제주 오등봉공원 현장 역시 두 블록 평균 분양률이 21% 선에 그친다.

외형이 쪼그라들었음에도 발주처로부터 받지 못한 외상값인 유동 공사미수금은 2024년 1928억원에서 지난해 2540억원으로 오히려 31.7% 급증했다. 일감은 줄어드는데 장부에 묶인 채권만 늘어났다는 것은 실제 회사로 유입되는 현금흐름이 막혔다는 의미다.

거래처로부터 돈을 떼일 상황에 대비해 미리 비용으로 떼어두는 대손충당금의 설정 비율도 2024년 19.09%에서 지난해 30.5%로 11.4%포인트(p) 치솟았다. 보유 채권의 약 3분의 1을 사실상 부실로 자체 진단한 셈이다. 떼이는 돈만큼 장부상 비용 처리가 늘어나면 영업이익은 깎이게 된다. 개별 평가를 거쳐 사실상 한푼도 돌려받지 못하는 '100% 손실'로 확정지은 채권 규모도 3574억원이었다.

◆ 대위변제 압박 심화…유동성 시험대 오르나

우발채무의 현실화 리스크도 감지됐다. 지난해 호반건설이 채무자를 대신해 떠안은 대위변제액은 4395억원으로 영업이익의 3.2배를 뛰어넘는다. 책임준공 등을 제외하고 남은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 신용보강 잔액은 5233억원이다. 이 중 단독 사업 보증 규모는 2982억원 규모다.

지난해 1~3분기 대구 황금동 주상복합(4000억원)과 영천고경 산업단지(345억원) 등에서 거액의 대위변제가 터져 나왔다. 같은 해 9월 말 기준 경산 상방공원에 제공된 2000억원을 포함해 총 4000억원 상당의 대위변제액이 남아있다.

김문호 한국신용평가 선임연구원은 "저조한 지방 분양 여건을 고려해 향후 분양 실적과 대금 유입을 통한 PF 우발채무 해소 가능성을 면밀히 짚어봐야 한다"고며 "김포학운5 산업단지나 광주 일곡공원 등 분양이 막바지에 접어든 현장의 경우 부실이 현실화할 위험은 제한적"이라고 진단했다.

최종 순이익은 늘었다. 지난해 당기순이익은 4752억원으로 전년보다 78.9% 증가했다. 회사가 보유 중이던 한진칼 지분 가치가 폭등하면서 장부금액이 약 6000억원 늘어나 금융수익으로 반영된 영향이다.

불안한 업황 속에서도 부채비율 측면에서는 높은 방어력을 뽐내고 있다. 지난해 부채총계는 3조3057억원으로 전년(2조7343억원) 대비 20.9% 증가했고, 이에 따라 부채비율도 53.5%에서 59.1%로 5.6%p 상승했다. 통상적인 건설업계 평균 부채비율이 100~200% 안팎이라는 점을 고려하면 50%대의 부채비율은 튼튼한 수치라는 평가다.

◆ 공공택지 '찜' 전략서 선회…비건설 포트폴리오 확대 주력

회사의 당면 과제는 완전히 막혀버린 기존 시장을 대체할 새로운 성장 동력 발굴이다. 그간 호반건설은 여러 계열사를 동원해 낙찰 확률을 끌어올리는 이른바 방식으로 공공택지를 확보하며 사세를 키워왔다. 정부가 '1사 1필지' 제도를 통해 입찰 자격을 엄격히 통제하고, 최근 한국토지주택공사(LH)의 공공택지 직접 시행 비중이 커지면서 과거와 같은 손쉬운 용지 확보는 불가능해졌다.

이에 최근 들어 기존 보유 토지를 활용하는 한편, 민간 공원 특례 사업과 알짜 도시정비사업으로 눈을 돌려 돌파구를 찾으려는 시도가 이뤄지고 있다. 최근 인천 송도와 안산 등 수도권 핵심지에서 대규모 재건축 시공권을 잇달아 수주하며 정비사업 경쟁력을 끌어올렸다.

솔루엠 등 정보통신기술(ICT) 기업과 손잡고 인공지능(AI) 데이터센터를 비롯한 차세대 에너지 인프라, 스마트 주거 공간 개발 등 비건설 영역으로 포트폴리오를 넓히는 모습이다.

김웅 나이스신용평가 수석연구원은 "수익성이 뛰어난 자체 사업 현장을 확보하고 있고, 한진칼 등 상장 지분의 공정가치 평가이익 덕분에 탄탄한 자본 증가세가 이어지고 있다"며 "이를 바탕으로 당분간 회사 전반의 재무 안정성은 크게 흔들리지 않을 것"이라고 전망했다.

chulsoofriend@newspim.com