[오늘의 정치일정] 4월 14일(화)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 13일 10시 국무회의 겸 비상경제점검회의를 주재한다.
- 정청래 더불어민주당 대표가 10시30분 공약 발표와 환영식을 진행한다.
- 조국혁신당 조국 대표가 10시 재보궐선거 출마 기자회견을 연다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
<청와대>
-대통령
10:00 2026년도 제16회 국무회의 겸 제5차 비상경제점검회의 (청와대)
<외교부>
-장관
10:00 국무회의
15::00 주나토 대사 대표단 접견
-1차관
통상업무
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
16:00 주한 영국대사 접견 (주한 영국대사관)
<더불어민주당>
-정청래 당대표
10:30 <착!붙 공약 프로젝트> 6호·7호 공약 발표 / 국회 본관 당대표회의실
13:30 신용한 충북도지사 후보 환영식 / 국회 본관 당대표회의실
-한병도 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
10:40 석유화학-플라스틱업계 사회적 대화기구 상생협약식 / 국회 본관 원내대표회의실
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
방미 일정
-송언석 원내대표
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
10:00 국민의힘 맘(Mom)편한특위(위원장 김민전) 주최 <난임치료 지원정책, 무엇이 바뀌어야 하는가>(국회 의원회관 제2소회의실)
-정점식 정책위의장
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
-정희용 사무총장
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
10:00 농림축산식품해양수산위원회 법안심사소위원회(국회 본관 501호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
07:30 KBS1-R 전격시사 출연
10:30 미-이란 충돌 장기화와 호르무즈 해협: 한·미 전략적 대응 세미나 / 국회의원회관 제2간담회의실
14:00 과학기술원자력법안심사소위 / 국회 본관 628호
16:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 국회 본관 627호
17:00 SBS-R 편상욱의 뉴스직격 출연
-천하람 원내대표
10:10 중앙일보-Y 불편한 여의도 출연
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
-이주영 정책위의장
통상업무
<조국혁신당>
-조국 당대표
10:00 국회의원 재보궐선거 출마 기자회견 / 국회 본관 당회의실(224호)
-서왕진 원내대표
9:30 의원총회 / 정치개혁 광장(본청 앞 농성장)