서울시, 사이버 위협 선제 차단…전국 첫 디지털재난 대응체계 구축

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 14일 사이버 위협 등 디지털재난 대응체계를 구축했다.
- 작년 9월 국가정보자원관리원 화재 경험을 계기로 기본계획을 수립했다.
- 부서별 장애 대응을 통합하고 시민 행동요령도 마련했다.
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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시는 사이버 위협 등 다양한 사고를 통합적으로 관리하는 디지털재난 대응체계를 구축했다고 14일 밝혔다.
이번 체계는 작년 9월 국가정보자원관리원 화재 대응 경험을 계기로 마련됐다. 당시 정부 서비스 709개 중단되자 서울시는 비상대응체계를 가동해 장애가 발생한 64개 정보시스템을 조기 정상화한 바 있다.
이 과정에서 서울시는 '디지털재난 대비 및 대응 기본계획'을 수립해 디지털 인프라 전반을 통합 관리하는 대응체계를 제도화했다. 이후 민간 전문가 자문과 서울특별시 스마트도시위원회 심의를 거쳐 최종 확정됐다.
디지털재난 대비 및 대응 기본계획은 디지털 장애 예방부터 대응, 복구까지 전 주기에 걸쳐 관리하는 중장기 계획이다. 전체 과제 대부분을 예방 중심으로 구성했다.
시는 그간 부서별로 분산 운영되던 정보시스템 장애 대응 방식을 통합 관리체계로 전환하고 재난 대응체계와 연계했다. 정보시스템 장애와 통신망 장애·사이버공격·개인정보 유출 등 다양한 사고를 디지털재난으로 통합 관리한다. 상황의 심각도에 따라 일반 장애와 위기상황으로 구분해 대응한다.
또 상황총괄반 중심의 통합 지휘체계를 신설하고, 관심·주의·경계·심각 단계별 대응 기준을 정립함으로써 보고–판단–지휘–대응이 일원화되는 실행형 체계를 구축했다. 위기상황 발생 시에는 위기상황대응본부를 가동하는 전사적 대응체계도 마련했다.
디지털재난 상황에서 시민이 즉시 활용할 수 있는 행동요령도 마련했다. 예를 들어 정보서비스 장애 시에는 공식 안내 채널 확인과 대체 서비스 이용을 안내하고, 통신망 장애 시에는 영상 사용을 자제하고 문자나 라디오 이용을 권장한다. 사이버공격이나 개인정보 유출 상황에서는 비밀번호 변경과 신고 절차 등 2차 피해를 방지하기 위한 조치도 포함됐다.
시는 시민 누구나 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 복잡한 기술 용어를 최소화해 행동요령을 구성하고, 시 누리집과 재난안내 채널 등을 통해 제공할 계획이다.
강옥현 디지털도시국장은 "국가정보자원관리원 화재 대응 경험을 계기로 디지털 장애가 시민 생활에 직접적인 영향을 미칠 수 있음을 확인했다"며 "서울시는 이를 바탕으로 어떤 상황에서도 행정서비스가 멈추지 않는 대응체계를 구축하겠다"고 전했다.
100wins@newspim.com