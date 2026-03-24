서울시, 봄철 행사 폐기물 감량 추진…민간 협력 강화

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 봄철 대규모 축제와 행사 집중 시기를 맞아 '행사폐기물 다이어트'에 돌입한다고 24일 밝혔다.
지난 2024년 9월 서울시는 '서울특별시 폐기물관리 조례'를 개정한 바 있다. 앞서 이달 초 같은 내용을 반영한 표준 조례안을 이달 3월 초 25개 자치구에 배포했다.
조례안은 자치구의 행사 전 행사폐기물 감량계획 수립을 의무화하고 있다. 감량계획에는 ▲폐기물 감량 및 재활용에 적합한 제품 사용 ▲행사 물품 재사용·재활용, 폐기물 분리수거 대책 ▲행사 폐기물 감량 평가 계획 등 전 과정에 걸친 관리 기준을 포함한다.
그간 서울시는 그동안 민간 행사에 대해서도 서울시 후원 명칭 사용 시 폐기물 배출 감축 및 분리배출 강화를 적극 권고해 왔으며, 앞으로도 민간 행사 등과의 협력을 더욱 강화할 예정이다.
지난 21일 개최된 BTS 컴백 공연에서 분리배출함 2종(종이, 플라스틱) 확대 설치 및 전광판 쓰레기 배출 안내, 1회용품 사용 억제, 폐현수막 업사이클링 및 무대 철거물 재사용 권고 등 친환경 운영을 위해 협력했다.
앞으로 서울시는 행사폐기물 감량 실적을 자치구 성과평가와 연계하고, 서울시 및 자치구 우수 행사를 선정하여 다음 연도 다회용기 지원 등 인센티브를 제공함으로써 공공기관의 적극적인 참여를 이끌어 낼 계획이다.
권민 서울시 기후환경본부장은 "서울 전역에서 개최되는 모든 축제가 환경을 생각하는 친환경 문화로 정착되길 기대한다"며 "자치구와 긴밀히 협력하여 서울시를 세계적인 자원순환 도시로 만들어 나가겠다"고 말했다.
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