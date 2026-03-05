관악구, 봄맞이 대청소 시작

3월~4월 2개월 동안 21개 동 릴레이 주민 자율 대청소

580개 커피전문점 대상 커피박·종이팩 주 3회 방문 수거

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울 관악구가 지난 3일 봄맞이 대청소를 시작했다. 이번 청소는 4월 13일까지 진행되며, 주민들이 자율적으로 참여하는 릴레이 대청소가 포함된다.

구는 2022년부터 매월 세 번째 목요일에 주민 자율대청소를 실시하고 있으며, 박준희 구청장이 직접 이끌고 있다. 이번 활동은 21개동을 대상으로 하며, 깨끗한 도시 조성을 위한 노력이다.

청소 첫날인 3일, 박 구청장은 조원동 주민들과 함께 유동 인구가 많은 지역과 무단투기 상습지역 등을 중점적으로 청소했다. 겨우내 방치된 쓰레기도 일제히 수거했다.

청소가 마무리된 후, 구는 주민의 건의 사항도 수렴하는 시간을 가졌다. 박 구청장은 "주민들이 관리하는 성숙한 의식이 청정 관악 조성의 길"이라고 강조하며 참여 주민들에게 감사를 전했다.

박준희 관악구청장이 조원동 주민들과 지난 3일 담배꽁초 등 무단 투기된 쓰레기를 수거하며 봄맞이 대청소를 하고 있다. [관악구 제공]

올해부터는 관내 580개 커피전문점을 대상으로 커피박과 종이팩을 수거하며, 청결한 거리 환경 조성에 기여할 예정이다. 지난해에는 커피박 454톤과 종이팩 5.5톤을 수거해 자원 재활용 성과를 거뒀다.

가정에서 배출되는 종이팩 1kg은 두루마리 휴지 1롤로 교환해 주는 사업도 지속 운영 예정이다. 단독주택과 상가 지역 등에서 분리배출을 유도하기 위한 '재활용품 전용 봉투'도 배부한다.

구는 지난해 생활폐기물 반입 할당량을 1892톤 줄이며 5% 감량하는 성과를 냈다. 이는 서울시 도시 청결도 평가에서 2년 연속 우수 자치구로 선정되는 결과로 이어졌다.

박준희 구청장은 "효율적인 청소 행정을 통해 깨끗한 관악을 만드는 것이 가장 중요한 목표"라며, 주민센터와의 협력을 통해 재활용률 제고 방안을 지속 고민하겠다고 말했다.

