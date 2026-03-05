한국투자증권·피델리티, 리테일 신규 상품 확대 맞손

무니 피델리티 아태 회장, 여의도 본사 방문해 협력 방안 논의

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자증권이 글로벌 자산운용사 피델리티 인터내셔널과 파트너십 강화를 논의하고 국내 리테일 상품 라인업 확대에 나선다.

5일 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 데이미언 무니(Damien Mooney) 피델리티 아시아태평양 회장이 여의도 본사를 방문해 김성환 사장과 협력 강화 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 논의는 한국투자증권의 리테일 채널과 피델리티의 상품 라인업을 연계해 국내 투자자들에게 보다 다양한 금융상품을 제공하기 위한 목적이다. 한국투자증권의 개인 고객 금융상품 잔고는 지난해 말 기준 85조원을 상회한다.

김성환 한국투자증권 사장(오른쪽)과 데이미언 무니(Damien Mooney) 피델리티 아시아 태평양 회장. [사진=한국투자증권]

양사는 그동안 긴밀한 협력을 유지해왔다. 피델리티 아시아 하이일드 채권형 펀드를 약 4500억원 규모로 판매하는 등 한국투자증권을 통한 피델리티 주요 상품 판매 잔고는 9600억원을 넘는다. 양사는 이번 논의를 기점으로 시장 트렌드에 맞춘 신규 상품 출시를 가속화할 계획이다.

피델리티 인터내셔널은 피델리티 인베스트먼츠(Fidelity Investments)의 글로벌 조직에서 출발해 1980년 독립했다. 전 세계 연기금·중앙은행·국부펀드·개인 투자자 등을 대상으로 투자 솔루션을 제공하며 지난해 말 기준 운용자산(AUM)은 약 1000조원이다.

김성환 한국투자증권 사장은 "한국 증시를 향한 글로벌 투자자들의 관심이 그 어느 때보다 뜨거운 시기"라며 "앞으로도 글로벌 유수 운용사들과 다방면 협업하며 한국 자본시장의 높아진 위상을 알리는 동시에 국내 개인 투자자들에게도 글로벌 자산배분이 가능한 차별화된 상품을 확대 공급하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

