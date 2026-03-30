서울시-포르쉐, 서울국제정원박람회에 드림 서킷 정원 선보인다

어린이·청소년 위한 입체적 정원 조성
[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시는 기업동행정원 조성을 위해 지난 27일 포르쉐코리아와 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다. 이번 협약은 오는 5월 1일 개막하는 '2026 서울국제정원박람회'의 성공적인 개최를 지원하기 위한 것이다.
협약식에는 마티아스 부세 포르쉐 대표, 여승수 초록우산 사무총장, 김영환 서울시 정원도시국장이 참석했다. 이 협업은 기업의 ESG 경영 실천과 자발적인 탄소중립 문화 확산을 위한 민관 협력의 일환으로 진행된다.
포르쉐코리아는 서울숲 남측 편에 'Dream Circuit'이라는 주제로 어린이와 청소년을 위한 입체적 놀이정원을 조성할 예정이다. 기존의 노후 시설 부지를 재생하여 시민들이 운동을 통해 활력을 얻는 '웰니스 플랫폼'으로 운영할 계획이다. 산수유와 공조팝나무 등 탄소 흡수 효율이 높은 나무들도 심어 탄소 중립의 미래 가치를 실현할 예정이다.
초록우산은 기획 및 설계 단계에서부터 함께하며, 아동 중심의 놀이정원을 기획해 포르쉐의 이미지와 박람회의 주제인 'Seoul, Green Culture'의 결합에 기여할 예정이다.
김영환 서울시 정원도시국장은 "2026 서울국제정원박람회를 통해 새롭게 만들어질 공간과 정원이 서울숲의 미래"라며, "시민의 건강과 활력을 증진할 정원이 안전하게 조성될 수 있도록 만전을 기하겠다"고 말했다.
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