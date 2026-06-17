SOOP, AI 자막으로 스포츠·해외여행 방송 확대

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실시간 음성인식·번역 기술로 글로벌 시청자 확보

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SOOP의 인공지능(AI) 자막 기능이 스포츠 중계, 해외 여행 방송 등 다양한 콘텐츠로 활용 범위를 넓혀가고 있다.

SOOP의 AI 자막은 실시간 음성 인식과 AI 번역 기술을 바탕으로 방송 음성을 텍스트로 변환해 여러 언어의 자막을 제공한다.

SOOP에서 글로벌 팬들과 소통 중인 T1 '페이커' [사진= SOOP]

빠른 발화 속도, 현장 소음, 게임 사운드 등 변수가 많은 라이브 환경에서 정확한 인식과 번역을 위해 서버 기반 기술을 활용하고 있다.

스포츠·e스포츠 중계와 토크 방송 등 실시간 정보 전달이 중요한 콘텐츠에서 주로 쓰인다. 경기 상황과 해설뿐 아니라 선수명, 전술 용어 등 음성만으로는 놓치기 쉬운 정보까지 자막으로 제공돼 방송 내용을 직관적으로 확인할 수 있다.

번역 기능을 활용하면 원하는 언어로 자막을 확인할 수 있어 현지 언어 중계가 없는 해외 시청자도 콘텐츠를 쉽게 즐길 수 있다.

최근 소리 없이 방송을 시청하는 사례가 증가하고 있다. 이동 중 대중교통이나 공공장소, 늦은 밤처럼 음성을 켜기 어려운 환경에서도 자막만으로 방송 내용을 확인할 수 있기 때문이다.

해외 여행 콘텐츠에서는 스트리머와 현지인의 대화가 실시간으로 번역되면서 시청자들이 현지 상황과 문화를 더 쉽게 이해할 수 있다.

글로벌 시청자와 소통하는 스트리머들의 방송에서도 활용되고 있으며 국내 스트리머들은 국가와 언어의 제약을 넘어 해외 시청자와의 접점을 확대하고 있다.

SOOP은 하반기 내 채팅 번역 기능을 새롭게 선보일 예정이다. 방송 음성뿐 아니라 채팅까지 실시간으로 번역해 글로벌 시청자와 스트리머가 더욱 자유롭게 소통할 수 있도록 지원할 계획이다.

origin@newspim.com