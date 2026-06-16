SOOP, 아시아 로컬 콘텐츠로 해외 시장 확대

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태국·베트남 중심 스포츠·엔터 중계 강화

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SOOP이 아시아 주요 국가에서 로컬 콘텐츠 중심의 사업을 확대하고 있다.

SOOP은 올 초 한국과 글로벌 플랫폼을 통합한 후 지난 5월 리그 오브 레전드(LoL) 국제대회 'Road to EWC' 한국 대표 선발전을 영어, 중국어로 단독 중계했다. AI 번역 자막 기능으로 해외 팬들과의 실시간 소통도 강화했다.

SOOP이 아시아 주요 국가에서 로컬 콘텐츠 중심의 사업을 확대하고 있다. [사진= SOOP]

KBO 리그 중계에서도 아시아 팬층을 확보했다. 한화 이글스의 대만 선수 왕옌청이 출전한 경기는 누적 시청자 약 8만 명을 기록했다. 당구 종목에서는 베트남 출신 스트리머 민디엔이 진행하는 방송이 자국 선수 출전 경기에서 평균 2만~3만 명의 동시 시청자를 기록 중이다.

엔터테인먼트 콘텐츠로도 해외 접점을 넓혀가고 있다. 지난 13일 진행된 '레드불 댄스 유어 스타일 코리아 파이널' 독점 생중계는 누적 시청자 약 12만 명을 기록했으며 이 중 해외 시청자 비중이 70~80%에 달했다.

SOOP은 지난해 8월 대만 타이베이에서 스트리머 팬 이벤트를 개최했고 올해 2월에도 현지에서 팬 미팅을 지원했다.

태국에서는 현지 콘텐츠 운영을 병행하고 있다. 한국과 태국 스트리머가 참여한 'Cross regional Overwatch' 4월 28일 방송은 누적 시청자 약 8만 명을 기록했다.

태국 방송사 Workpoint TV의 음악 예능 프로그램 'The Wall Song'은 4~5월 누적 시청 수 약 460만 회를 달성했다. 태국 파트너 스트리머 RebirthTV는 4월 라이브 편성을 확대하면서 전월 대비 동시 접속이 10배 이상 증가했다. SOOP은 6월 하순부터 태국 최고 권위 전국 고등학교 대항전 중 하나인 '데일리 뉴스컵'을 단독 중계할 예정이다.

교육·스포츠·미디어 분야 협업도 확대 중이다. SOOP은 5월 태국 두라짓 푼딧 대학교(DPU)와 산학 협력 양해각서를 체결해 약 1000명 규모의 라이브 스트리밍 체험단을 운영하고 있다.

베트남에서는 국영 방송사 VTV 산하 VTVcab과 합작한 라이브 스트리밍 플랫폼 'OnLive'를 올해 초 개편했다. 베트남어 피드로 LCK와 'Road to EWC LoL' 등을 단독 제작·송출하며 스포츠와 e스포츠 중심 플랫폼으로 자리잡고 있다. 지난 5월 25일 OnLive에서 진행된 'Road to EWC LoL' 경기는 누적 시청자 약 17만 명을 기록했다.

origin@newspim.com