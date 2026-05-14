SOOP, 취약계층 아동 지원 위한 '2026 SOOP 스트리머 플리마켓' 개최

AI 핵심 요약beta
- 라이브 플랫폼 SOOP이 16일 서울서 스트리머 플리마켓을 열었다
- 수익금 전액은 굿피플 통해 조손·한부모 가정 아동 지원에 사용된다
- 스트리머 플리마켓·체험부스·무대행사와 기부금 전달식이 열리고 현장은 생중계됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 라이브 스트리밍 플랫폼 SOOP이 16일 서울 성동구 언더스탠드에비뉴에서 '2026 SOOP 스트리머 플리마켓'을 개최한다. 행사 수익금 전액은 굿피플을 통해 조손가정과 한부모 가정 등 위기가정 아동 지원에 사용된다.
행사는 오후 2시부터 6시까지 1부와 2부로 나뉜다. 1부에서는 과즙세연, 케이, 쿠빈, 장지수 등 30여 명의 스트리머가 직접 준비한 애장품과 굿즈를 판매하는 플리마켓 부스를 운영하며 팬들과 직접 소통한다.
금강연화, 백노루, 츄리나 등은 헤어 스타일링, 캐리커처, 타로 등 재능을 활용한 참여형 부스를 운영한다. 버추얼 스트리머들도 다양한 체험 프로그램을 진행하고, 희망스튜디오 부스에서는 '희망 룰렛 게임'과 '스탬프 미션 챌린지' 등 이벤트가 마련된다. 올해는 코스튬 플레이어 참여 프로그램도 새롭게 추가됐다.
2부에서는 참여 스트리머들의 무대 행사와 함께 기부금 전달식이 진행된다. 현장 인터뷰를 통해 스트리머와 팬이 함께 만든 나눔의 의미를 공유하고 기부금을 공식 전달한다.
현장에 참여하지 못하는 이용자들을 위해 SOOP 공식 방송과 참여 스트리머들의 개인 방송을 통해 행사 현장이 생중계된다.
yuniya@newspim.com