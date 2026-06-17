한전, 임시주주총회서 백우기·전찬혁 상임이사 선임

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백우기 기획부사장, 재무구조 개선·성장 기반 마련 기대

전찬혁 해외원전사업본부장, 원전 수출·사업 확대 적임자

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국전력(사장 김동철)이 백우기 영업본부장과 전찬혁 해외사업개발단장을 상임이사로 선임하고, 각각 기획부사장과 해외원전사업본부장(부사장)으로 임명했다.

한전은 17일 전남 나주 본사에서 임시 주주총회를 열고 이 같은 안건을 의결했다고 밝혔다.

백우기 신임 기획부사장은 지난 1993년 한전에 입사해 비서실장, 경영연구원장, 남서울본부장, 영업본부장 등을 역임했다.

백 부사장은 전략기획과 재무조달 분야 전문가로 평가받는다. 전력산업 패러다임 변화와 재무위기 대응 과정에서 경영전략 수립과 실행을 주도했으며, 우리사주조합 설립과 에너지 절감 플랫폼 구축, 한전ON 서비스 도입 등 IT 기반 고객서비스 혁신에도 기여했다.

한전은 백 부사장이 전문성과 경험을 바탕으로 재무구조 개선과 지속가능한 성장 기반 마련에 기여할 적임자라고 설명했다.

백우기 신임 기획부사장 [사진=한국전력] 2026.06.17 gkdud9387@newspim.com

전찬혁 신임 해외원전사업본부장(부사장)은 지난 1992년 한전에 입사해 뉴욕사무소장, KENTECH지원단장, 해상풍력사업단장, 해외사업개발단장 등을 지냈다.

전 부사장은 코로나19 팬데믹 당시 9억달러 규모의 연계차입금을 조달해 UAE 바라카 원전사업 안정화에 기여했다. 또한 8GW 규모의 해외사업 수주를 이끌며 향후 1조5000억원 규모의 수익 창출 기반을 마련했다.

한전은 전 부사장이 탁월한 위기관리 능력과 해외사업 경험을 바탕으로 미래 성장동력 확보와 해외 원전사업 확대를 이끌 적임자라고 평가했다.

전찬혁 신임 해외원전사업본부장(부사장) [사진=한국전력] 2026.06.17 gkdud9387@newspim.com

gkdud9387@newspim.com