한전, 공기업 최초 위성통신 비상망 구축…재난 대응 강화

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공기업 최초 저궤도 위성통신 도입 추진

Wi-Fi 7·AI CCTV로 안전관리 고도화

통신망 두절에도 전력설비 복구 지휘



[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국전력(사장 김동철)이 공기업 최초로 저궤도 위성통신(LEO) 서비스를 활용한 비상통신망 구축에 나선다.

한전은 산불과 집중호우 등 재난으로 기존 통신망이 두절되더라도 전력설비 운영과 현장 직원 안전을 공백 없이 지키기 위해 위성 기반 비상통신망을 도입한다고 15일 밝혔다.

기존 고궤도 위성전화는 장거리 신호 전송으로 데이터 전송이 지연되거나 기상 악화 시 통신이 끊기는 불편이 있었다. 이에 한전은 본사와 서울, 경기 등 주요 거점에 저궤도 기반 위성전화를 시범 설치해 본사와 지역본부 간 지휘·보고 체계를 안정적으로 유지할 계획이다.

한전 본사 북측에 설치된 저궤도 위성통신 안테나. [사진=한국전력] 2026.06.15 gkdud9387@newspim.com

또한 강원·경북 산간 지역에는 차량용 및 이동형 위성통신 장비를 도입한다. 특정 지역의 통신이 마비되는 재난 상황이 발생하면 해당 장비를 현장에 즉시 투입해 실시간 상황 공유와 전력설비 복구 지휘에 활용할 방침이다.

아울러 한전은 산악·도서·해상지역 등 휴대전화 음영지역에도 위성통신 기술을 적용해 통신 인프라를 확보하고 디지털 안전 서비스를 접목할 계획이다.

더불어 차세대 Wi-Fi 7과 위성통신, 인공지능(AI) 기반 폐쇄회로(CC)TV를 활용한 건설현장 안전관리 체계 고도화에도 나선다. 한전은 올해 과학기술정보통신부 주관 실증과제에 선정돼 관련 기술 실증을 추진할 계획이다.

김동철 한전 사장은 "저궤도 위성통신 같은 신기술을 적극 활용해 재난 대응력과 현장 안전을 한 단계 높이겠다"며 "앞으로도 AI, 디지털 트윈 등 첨단 ICT 기술을 접목한 서비스를 지속 개발해 전력설비 운영 안정성을 강화하겠다"고 말했다.



gkdud9387@newspim.com