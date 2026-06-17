부산모빌리티쇼, 미래 융복합 모빌리티 축제로 열린다

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 국내 모빌리티 산업의 변화와 미래 기술을 한자리에서 볼 수 있는 2026 부산모빌리티쇼가 열린다. 올해 행사는 자동차 전시를 넘어 육·해·공 모빌리티와 첨단 산업을 아우르는 미래 융복합 축제로 꾸며진다.

2026 부산모빌리티쇼 포스터. [사진=벡스코]

부산시는 벡스코, 한국자동차모빌리티산업협회, 한국자동차산업협동조합과 함께 오는 26일부터 7월 5일까지 해운대 벡스코에서 '2026 부산모빌리티쇼'를 개최한다고 17일 밝혔다.

올해로 개최 25주년을 맞은 이번 행사의 슬로건은 'Moving Tomorrow'다. 친환경 자동차부터 항공·해상 모빌리티, 로봇, 배터리, 전장부품 등 미래 이동수단과 관련 산업의 변화를 조망한다.

행사는 벡스코 제1·2전시장과 해운대 구남로, 수영구 도모헌 등 도심 특별전시장에서 열린다. 일정은 26일 프레스데이를 시작으로 일반 관람은 27일부터 가능하다.

현대차, 기아, 제네시스, BMW, 미니 등이 참가하며 BYD, 이네오스 그레나디어, 램은 처음으로 부산모빌리티쇼에 참여한다. 1주 차에는 코리아캠핑카쇼, 2주 차에는 오토매뉴팩, 로봇엑스포, 빅테크쇼가 함께 열린다.

부산시는 도심 특별전시와 신차 시승, 오프로드 차량 동승 체험 등을 통해 관람객이 미래 모빌리티 기술을 직접 경험할 수 있도록 행사를 운영할 계획이다.

chanw@newspim.com