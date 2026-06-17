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GC녹십자·앱클론, 차세대 인비보 CAR-T 치료제 공동 개발

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  • GC녹십자와 앱클론은 17일 인비보 CAR-T 공동개발 업무협약을 체결했다
  • 양사는 mRNA-LNP와 CAR-T 기술을 결합해 인비보 CAR-T 플랫폼을 구축하고 혈액암 등 신약 후보를 개발한다
  • 인비보 CAR-T는 체내 T세포를 직접 재program해 대량생산과 신속투여가 가능해 기존 맞춤형 CAR-T 한계를 보완한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

mRNA-LNP 전달 기술·CAR-T 플랫폼 결합

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GC녹십자는 항암 치료제 전문기업 앱클론과 차세대 인비보 CAR-T 치료제 공동 연구개발을 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 17일 밝혔다.

이번 협약에 따라 양사는 GC녹십자가 보유한 mRNA-LNP 기반 세포 특이적 발현·전달 기술과 GMP 생산 역량에 앱클론의 CAR-T 기술, T세포 특이적 항체 자산, 임상 경험을 결합할 계획이다.

MOU 체결 후 기념사진 촬영 중인 정재욱 GC녹십자 R&D부문장(좌), 이종서 앱클론 대표이사(우) [사진=GC녹십자]

양사는 이를 바탕으로 인비보 CAR-T 공동 플랫폼을 구축하고 혈액암 등 다양한 적응증을 겨냥한 신약 후보물질을 도출한다는 방침이다. 비임상 및 임상 진입을 가속화하고 글로벌 파트너십도 확대할 예정이다.

현재 상용화된 CAR-T 치료제는 환자의 혈액에서 T세포를 추출한 뒤 암세포 인식 유전자를 도입·증식해 다시 투여하는 자가 맞춤형 방식이다. 일부 혈액암에서 우수한 효능을 보이며 혁신 치료제로 주목받고 있지만, 환자별 맞춤 제조가 필요해 생산 기간이 길고 비용이 많이 든다는 한계가 있다.

양사가 공동 개발에 나서는 인비보 CAR-T 치료제는 mRNA를 통해 항체 유전 정보를 체내 T세포로 직접 전달해 CAR-T 세포가 몸속에서 생성되도록 유도하는 차세대 접근법이다.

이 방식은 백신처럼 기성품 형태로 대량 생산이 가능하고 환자의 세포를 추출하는 복잡한 과정이 필요 없어 즉시 투여가 가능하다는 점에서 차세대 세포치료제 기술로 주목받고 있다.

글로벌 제약사들도 제조 복잡성과 고비용, 제한된 접근성 등을 극복할 수 있는 핵심 기술로 인비보 CAR-T에 주목하고 있다. 이에 따라 CAR 지식재산권과 mRNA-LNP 플랫폼 기반 후보물질을 확보하려는 경쟁도 확대되고 있다.

정재욱 GC녹십자 R&D부문장은 "이번 협업은 GC녹십자가 구축해 온 mRNA-LNP 플랫폼의 경쟁력을 입증할 수 있는 중요한 변곡점이 될 것"이라며 "양사의 기술을 결합해 기존 CAR-T 치료제의 한계를 극복하고 환자들에게 혁신적인 치료 옵션을 제공하겠다"고 말했다.

이종서 앱클론 대표는 "인비보 CAR-T는 세포치료제의 패러다임을 바꿀 핵심 기술"이라며 "GC녹십자와의 협력은 앱클론의 항체·CAR-T 플랫폼 역량을 실제 치료제로 구현하는 중요한 전환점이 될 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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