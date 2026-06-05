GC녹십자, RA 효율화 위해 FDA 가이드라인 활용 'AI 챗봇' 구축

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GC녹십자가 의약품 규제업무(RA) 효율화를 위한 인공지능(AI) 기반 챗봇을 구축하며 디지털 전환에 속도를 내고 있다.

GC녹십자는 AI 기반 사내 RA 챗봇 '레귤레이터(RegulAItor)'를 구축했다고 5일 밝혔다. 레귤레이터는 AI 기술을 활용해 규제 업무의 방향성을 안내하는 챗봇으로, RA 담당자의 규제 전략 수립과 문서 검토 업무를 지원하기 위해 개발됐다.

RegulAItor 로고 [사진=GC녹십자]

이 챗봇은 미국 식품의약국(FDA) 가이드라인과 GC녹십자의 사내 허가 문서를 데이터셋으로 활용한다.

이를 바탕으로 허가 변경 카테고리를 분석하고 유사 허가 사례와 제출 경향을 파악해 담당자가 보다 신속하게 규제 전략을 수립할 수 있도록 돕는다.

기존에는 담당자가 방대한 가이드라인과 내부 문서를 직접 검토하며 허가 변경 근거를 찾는 데 수 시간이 소요됐지만, 레귤레이터를 활용하면 해당 업무를 30분 이내에 수행할 수 있다는 설명이다.

레귤레이터는 내부 데이터 보안 환경에서 운영되며 검색증강생성(RAG) 기술을 적용했다. 구축된 데이터셋 범위 내에서만 답변을 생성하도록 설계해 외부 데이터 접근을 차단하고 생성형 AI의 한계로 꼽히는 환각 현상을 최소화했다.

GC녹십자는 국내 제약업계에서 RA 업무 가운데 허가 변경 관리에 특화된 AI 챗봇을 자체 개발해 현업에 적용한 첫 사례라고 설명했다.

회사는 최근 레귤레이터의 영문 명칭에 대한 상표 출원도 완료했다. 독자적인 브랜드 자산으로 육성하겠다는 계획이다.

이재우 GC녹십자 개발본부장은 "레귤레이터는 특정 부서에 국한돼 있던 허가 경험과 지식을 조직 전체가 활용 가능한 자산으로 체계화했다는 점에서 의미가 있다"며 "특히 미국 FDA 허가 성공 과정에서 축적한 노하우를 전사적으로 공유하고 내재화한 것에 큰 가치가 있다"고 말했다.

한편 GC녹십자는 과학기술정보통신부가 주관하는 'AI-Medicine 신약개발 전 주기 멀티 에이전트 AI 플랫폼 구축 및 실증' 과제의 핵심 연구기관으로 선정된 바 있다.

sykim@newspim.com