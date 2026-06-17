[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 6월 17일

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[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.

17일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲특검, '여론조사 대납 혐의' 오세훈 징역 1년6개월 구형 ▲잠실 개표소 시위 언제까지?...해외선 타인 기본권 침해 시 '즉시 진압' ▲복지부, 3분 진료 없앤다…20년 묶인 응급·소아 진찰료 '인상'▲한국은행 "하반기 물가 3% 지속"…IT 성과급, 내년 물가 변수로 ▲삼성전자 초기업노조, 24일부터 최승호 위원장 재신임 투표 돌입 등 다양한 기사가 있습니다.

17일자 투데이 ANDA 바로가기

'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.

연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.