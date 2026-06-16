[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 6월 16일

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.

16일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲"재료비 줘야 하는데…" 마통 조이기에 골목상권 직격탄 ▲여야, 선관위 국정조사 45일간 진행...특위위원장 국민의힘이 맡기로 ▲'당권' 노리는 김민석, '견제' 나선 친청계…"당권 경쟁, 벌써 과열" ▲"호르무즈 정상화까지 수주 걸릴 것"…최대 유조선사 경고 ▲젠슨 황은 왜 일본을 건너뛰었나...AI 시대 드러난 '재팬 패싱' 등 다양한 기사가 있습니다.

16일자 투데이 ANDA 바로가기

'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.

연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.