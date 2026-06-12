[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 6월12일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국은 12일 경제·정책 등 핵심기사 ‘투데이ANDA’를 오후4시에 발행했다
- 이번 뉴스레터엔 멕시코전 전력변화와 李대통령 지지율 하락·국정기조 변화 가능성 등이 담겼다
- 또 주1회 토요일 오후3시 연예·스포츠 뉴스레터 ‘K스타 월드스타’도 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
12일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲'2차전 상대' 멕시코, 핵심 수비수 잃어...韓, 조 1위 노린다▲[뉴스분석] 공소 취소·당청 갈등 '민심 이상 기류'...지지율 '뚝' 李 국정기조 바꿀까 ▲李대통령 국정지지율 57%…투표지 사태로 7%p 하락 ▲윤석열 '北 무인기' 징역 30년 추가…8개 재판 중 4건 '법원 판단' 일단락 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.