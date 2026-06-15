[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 6월 15일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 15일 '투데이 ANDA' 경제 뉴스레터를 발송했다
- 호르무즈 정세·정치권 설전·신용대출 인뱅 쏠림 등 주요 이슈를 다뤘다
- JTBC 등 중앙그룹 회생·최태원·노소영 재산분할 소송 등도 담았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
15일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲호르무즈에 갇힌 600척 '신중모드'..."닷새 사이 뭔일 벌어질지 몰라" ▲'李 메시지' 놓고 친명·친청 설전..."鄭 향한 경고" vs "왜곡 말라" ▲신용대출 막히자 인뱅 오픈런…카카오뱅크, 마통 9시 전 마감 ▲JTBC 등 중앙그룹 5개사 회생 신청…서울회생법원 회생2부 배당 ▲'재산분할' 최태원·노소영, 2년만에 법정 대면…崔 "조정 잘 성립됐으면" 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.