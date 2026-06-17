경북도의회, 마지막 임시회...경북도·교육청 1차 추경안 심의

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18~26일까지 9일간 일정...7개 특위 활동 결과보고서 채택

박성만 의장 "도민 신뢰·성원으로 대의기관 역할·책임다해 감사"

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도의회는 18일 개회식을 시작으로 26일까지 9일간의 일정으로 제363회 임시회를 열고 4년간의 제12대 경북도의회 의정활동을 모두 마무리한다고 밝혔다.

이번 임시회는 제12대 도의회 후반기 경북대구행정통합특별위원회를 비롯한 7개 특별위원회의 성과를 담은 활동 결과 보고서를 채택하고 경북도와 경북도교육청 추경예산안과 조례안 등 주요 안건을 처리한다.

경북도의회가 18일 개회식을 시작으로 26일까지 9일간 일정의 제363회 임시회를 열고 4년 간의 제12대 경북도의회 의정활동을 모두 마무리한다.[사진=경북도의회]2026.06.17 nulcheon@newspim.com

또 회기 첫날인 18일, 5분 자유 발언이 진행되며 이철우 도지사와 임종식 교육감이 '2026년도 경상북도와 경상북도교육비특별회계 제1회 추경예산안'에 대한 제안 설명을 한다.

이번 임시회는 제12대 경북도의회의 마지막 회기로 지난 4년간의 의정활동을 마무리하고 새로운 출발을 준비하는 회기가 될 예정이다.

박성만 의장은 개회사를 통해 "지난 4년 동안 대형 산불과 집중호우 등의 재난과 지방 소멸의 위기 속에서도 도민과 의회, 집행부가 힘을 모아 어려움을 슬기롭게 극복해 온 시간이었다"고 소회를 밝히고 "도민들의 신뢰와 성원 덕분에 경상북도의회가 대의기관으로서의 역할과 책임을 다할 수 있었다"며 감사의 뜻을 전할 예정이다.

nulcheon@newspim.com