G7 참석 李대통령 "AI, 모두를 위한 포용적 성장 도구 돼야"

업무오찬서 AI 혁신·안전 확보, 정부·기업 협력 강조

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석 중인 이재명 대통령은 17일(현지시간) 오후 프랑스 에비앙에서 열리는 G7 정상회의 마지막 세션인 업무오찬에 참석해 안전하고 효율적인 인공지능(AI) 도입 방안을 논의한다.

강유정 청와대 수석대변인이 이날 서면 브리핑을 내고 "업무오찬에는 G7 회원국과 초청국 정상 이외에 주요 AI 디지털 기업의 대표들이 참석해 '안전, 신속, 효율적인 AI 도입 보장'이라는 주제로 성장·회복력·사이버안보, 미성년자 보호·민주주의 수호 등을 논의한다"고 밝혔다.

이재명 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 확대회담에서 발언하고 있다. 2026.06.16 [사진=청와대]

이 대통령은 AI 혁신을 촉진하려면 민간 기업의 역할이 중요하다는 점을 강조하면서 AI 혁신을 촉진하고자 추진 중인 한국 정부의 다양한 정책들을 소개할 예정이다.

또 AI 혜택을 골고루 확산하려는 한국 정부의 비전을 공유하면서, AI는 소수를 위한 특권이 아닌, 모두를 위한 포용적 성장 도구가 돼야 한다는 점을 강조할 계획이다.

아울러 이 대통령은 디지털 공간에서의 안전을 확보하려면 정부와 기업이 공동으로 책임을 지는 것이 중요하다는 점을 강조할 예정이다. AI가 악용되지 않도록, 정부와 기업이 사이버 안보 역량을 강화하는 데 긴밀히 협력해 나가야 한다는 점도 언급할 것으로 보인다.

강 수석대변인은 "업무 오찬을 통해 G7 회원국과 초청국 정상은 물론 글로벌 AI 디지털 기업 대상으로 한국 AI 디지털 정책에 대한 이해도를 높이고 향후 협력을 강화해 나가는 계기가 마련될 것으로 기대하고 있다"고 전했다.

이재명 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 확대회담에서 발언하고 있다. 2026.06.16 [사진=청와대]

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