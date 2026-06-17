G7서 트럼프 만난 李대통령 "북핵 평화적 해결 주도" 요청

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 16일 G7에서 트럼프에게 북핵 해결을 요청했다
- 이 대통령은 트럼프의 중동전쟁 해결을 언급하며 북한 문제 평화적 해결을 당부했다
- 트럼프는 북한 문제 해결에 노력하겠다고 답했고 양국 공조 의지를 재확인했다
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트럼프 대통령과 30초 동안 환담 소통
靑 "트럼프, 북한 문제 해결 노력" 화답
"한미 정상간 북핵문제 공조 의지 확인"
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 프랑스 에비앙 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석한 이재명 대통령이 16일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령에게 북한 문제의 평화적 해결을 주도해 달라고 요청했다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 이 대통령이 프랑스 에비앙에서 열리는 G7 정상회의에서 정상들과 단체사진 촬영을 하면서 이같이 대화를 나눴다고 밝혔다.
이 대통령은 G7 초청국 환영 행사에 이어 정상 단체사진을 촬영하면서 트럼프 대통령과 만나 약 30초간 대화했다. 트럼프 대통령은 이 대통령에게 남북관계 근황을 물었다.
이 대통령은 트럼프 대통령이 중동전쟁을 해결한 것처럼 북한 문제의 평화적 해결을 주도해 달라고 요청했다고 강 수석대변인이 전했다.
이에 트럼프 대통령이 북한 문제 해결에 노력하겠다고 화답했다.
강 수석대변인은 "G7 정상회의 단체촬영 계기에 이뤄진 이번 대화는 양국 정상 간 북핵 문제에 대한 공조 의지를 확인하는 자리가 됐다"고 말했다.
the13ook@newspim.com