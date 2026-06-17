G7서 트럼프 만난 李대통령 "북핵 평화적 해결 주도" 요청

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

프랑스 에비앙 G7 정상회의 단체촬영

트럼프 대통령과 30초 동안 환담 소통

靑 "트럼프, 북한 문제 해결 노력" 화답

"한미 정상간 북핵문제 공조 의지 확인"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 프랑스 에비앙 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석한 이재명 대통령이 16일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령에게 북한 문제의 평화적 해결을 주도해 달라고 요청했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 이 대통령이 프랑스 에비앙에서 열리는 G7 정상회의에서 정상들과 단체사진 촬영을 하면서 이같이 대화를 나눴다고 밝혔다.

이재명(왼쪽) 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 단체 사진 촬영에서 대화하고 있다. 2026.06.16 [사진=KTV]

이 대통령은 G7 초청국 환영 행사에 이어 정상 단체사진을 촬영하면서 트럼프 대통령과 만나 약 30초간 대화했다. 트럼프 대통령은 이 대통령에게 남북관계 근황을 물었다.

이 대통령은 트럼프 대통령이 중동전쟁을 해결한 것처럼 북한 문제의 평화적 해결을 주도해 달라고 요청했다고 강 수석대변인이 전했다.

이에 트럼프 대통령이 북한 문제 해결에 노력하겠다고 화답했다.

강 수석대변인은 "G7 정상회의 단체촬영 계기에 이뤄진 이번 대화는 양국 정상 간 북핵 문제에 대한 공조 의지를 확인하는 자리가 됐다"고 말했다.

the13ook@newspim.com