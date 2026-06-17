李대통령, 독일 총리와 G7 계기 정상회담…경제·방산 협력 강화

10월 APK 한국 개최 활용 투자·교류 확대 기대

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 16일(현지시간) 프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 계기에 프리드리히 메르츠 독일 총리와 정상회담을 갖고 경제·산업·방산·과학기술·국제안보 등 다양한 분야에서 전략적 협력을 더욱 확대해 나가기로 했다.

청와대는 이 대통령과 메르츠 총리가 양국 관계 발전 방안과 국제 정세 등에 대해 의견을 교환했다고 밝혔다.

이재명 대통령이 16일(현지시간) 프랑스 에비앙에서 열린 G7 정상회의에 참석해 정상들과 단체사진을 촬영하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 한국과 독일이 경제, 산업, 과학기술, 안보 등 다양한 분야에서 협력 잠재력이 크다고 평가하고, 양국간 협력을 한층 더 높은 수준으로 발전시켜 나가기를 희망한다고 말했다.

이 대통령은 정상회담 모두발언에서 "독일과 대한민국은 많은 영역에서 서로 협력하고, 또 협력을 통해 시너지를 만들 수 있는 국가라고 생각한다"며 "한국과 독일이 정말 이전과는 다른 새로운 단계로 도약할 수 있도록 같이 노력하면 좋겠다"고 했다.

메르츠 총리는 독일 내에서 한국의 위상이 매우 높이 평가받고 있으며 양국 협력도 상당한 수준에서 진행되고 있다고 언급했다. 특히 올해 10월 독일 경제계 주최로 한국에서 열리는 아태비즈니스회의(APK)를 계기로 양국간 투자 협력과 교류를 확대해 나가기를 기대한다고 했다.

양 정상은 중동과 우크라이나 정세에 대해서도 의견을 교환했다. 이 대통령은 최근 미-이란간 종전 협상 타결을 계기로 호르무즈해협의 항행 재개를 포함해 중동 지역의 안정이 조속히 회복되기를 희망한다고 말하고, 국제사회의 평화와 안정을 위한 협력의 중요성을 강조했다.

메르츠 총리는 최근 국제 원유시장과 금융시장이 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있다고 평가하면서도 중동 정세를 지속적으로 주시할 필요가 있으며, 우크라이나 전쟁 종식을 위한 국제사회의 지속적인 노력도 필요하다고 강조했다.

양 정상은 방산 분야 협력 가능성도 논의했다. 이 대통령은 양국이 경쟁 관계를 넘어 공동 연구개발, 공동 생산, 제3국 공동 진출 등 다양한 협력 모델을 모색할 수 있을 것이라고 진단했다. 메르츠 총리는 공감을 표하면서 독일로서도 유럽연합(EU) 회원국 간 협력뿐 아니라 한국을 포함한 파트너국들과의 협력도 확대해 나가길 희망한다고 밝혔다.

양 정상은 앞으로도 정상 차원의 긴밀한 소통을 이어가기로 했으며, 이 대통령은 메르츠 총리의 10월 방한이 성공적으로 이뤄질 수 있도록 적극 지원해 나가겠다고 했다.

the13ook@newspim.com