카카오게임즈, 웹소설 원작 MMORPG '도깨비의세계' 세계관 공개

올해 3분기 출시 예정...7월에 사전등록 실시

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오게임즈가 17일 신작 MMORPG '도깨비의세계'의 공식 세계관을 공개했다. 슈퍼캣이 개발 중인 이 게임은 인기 웹소설 '멸귀수도전'을 원작으로 한다.

'멸귀수도전'은 연우솔 작가가 집필한 한국형 수도 판타지 웹소설이다. 요귀에게 가족을 잃은 소년이 도깨비족의 고수에게 제자가 돼 성장하는 이야기를 담고 있으며 도깨비와 요귀, 수도 등 한국 설화와 동양 판타지 요소를 결합한 세계관이 특징이다.

카카오게임즈 '도깨비의세계' [사진= 카카오게임즈]

'도깨비의세계'는 원작보다 약 300년 전 시대를 배경으로 한다. 인간과 도깨비가 아직 서로를 완전히 신뢰하지 않던 시기를 무대로 플레이어는 두 종족이 함께 새로운 시대를 만들어가는 여정에 참여한다. 원작에서 전설로만 전해지는 인물과 사건들의 기원을 직접 경험할 수 있도록 구성했다.

카카오게임즈는 게임 세계관을 구축하는 단계부터 연우솔 작가와 협업해왔다. 도깨비족 설정과 시대적 배경 등 세계관의 핵심 요소를 함께 설계해 원작과 게임이 자연스럽게 이어지도록 했다.

'도깨비의세계'는 직업의 경계를 허문 자유로운 성장과 스킬 조합, 문파 중심의 협력 콘텐츠를 특징으로 한다. 2D 도트 캐릭터와 3D 배경을 결합한 2.5D 하이브리드 그래픽과 자유도 높은 스킬 덱 빌딩 시스템을 갖춘 K-판타지 모바일 MMORPG다.

한편 '멸귀수도전'은 현재 네이버 시리즈를 통해 연재 중이며 7월에는 웹툰 버전이 공개될 예정이다. 이 IP는 게임으로 그 세계를 더욱 넓히게 된다.

'도깨비의세계'는 올해 3분기 출시 예정이며 7월 중 사전등록에 돌입한다. 카카오게임즈는 8월 온라인 쇼케이스를 통해 게임의 주요 콘텐츠와 서비스 정보를 공개할 계획이다.

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