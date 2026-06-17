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신현송 총재 "유가 내려도 물가 안심 못해…임금·성과급 압력 커져"

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  • 신현송 한국은행 총재가 17일 종전 합의 뒤에도 물가 상승세가 이어질 것이라 했다.
  • 에너지 공급망 회복과 국제유가 안정에 시간이 걸려 상방 위험이 남아 있다 했다.
  • 한은은 하반기 물가 3% 내외를 예상하고 성과급·임금이 물가를 자극할 것이라 봤다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중동 종전에도 원유 생산 정상화까지 상당 시간 소요
IT 성과급·임금 상승 확산에 수요 측 물가 부담 커져

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 신현송 한국은행 총재가 미국과 이란의 종전 합의에도 국내 물가는 상당기간 높은 수준에 오름세를 나타낼 것이라고 17일 밝혔다.

이 총재는 이날 오후 상반기 물가안정상황 운영상황 점검 기자설명회에서 "중동 지역 리스크가 약간 완화되는 모습은 보이지만 앞으로 물가 경로에는 여전히 상방 위험이 잠재해 있다"며 이같이 말했다.

신 총재는 "전쟁 이전 수준으로 에너지 공급망과 국제 유가가 안정되기까지는 오랜 시간이 소요될 것이며 그간 누적된 고유가 영향이 시차를 두고 여타 다른 품목으로 파급될 가능성이 높다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 신현송 한국은행 총재가 17일 오후 서울 중구 한국은행 본부에서 열린 물가안정 목표 운영상황 점검 설명회에서 모두 발언을 하고 있다. 2026.06.17 ryuchan0925@newspim.com

그러면서 그는 "유가 비용 관련한 요소에 더해 국내 경기 개선에 따른 수요압력이 점차 높아질 것으로 예상되면서 임금 상승 또한 비용과 수요량 측면에서 물가 상방 압력을 더 높일 우려가 있다"고 피력했다. 미국과 이란의 종전 합의에도 불구하고 경제 회복까지 까지는 시간이 걸릴 것이란 분석이다.

특히 신 총재는 최근 국제 원유 가격이 크게 내리면서 경제회복에 대한 기대심리가 높아진 점에 대해서도 경계감을 드러냈다.

신 총재는 "원유의 경우 생산 중단 시 파이프관에 왁스 성분이 굳어지므로 생산 재개를 위해서는 물이나 세제로 압력을 가하는 과정이 필요하고 처음 나오는 기름은 불순물이 많아 사용이 제한되는 등의 요소가 있다"며 "이런 면에서 공급 자체가 전쟁 전까지 회복되기는 상당 시간이 걸릴 것"이라고 설명했다.

이어 "최근 유가가 많이 내렸지만 하루 하루의 가격 등락에 너무 큰 의미를 부여하면 안 된다"며 "생산 재개를 위해서는 기술적인 문제에 더해 보험, 리스크 관리 차원의 안전문제, 그리고 여러가지 경영상 문제를 고려해야 한다"고 덧붙였다.

이날 한국은행은 올해 하반기 소비자물가 상승률이 3% 내외, 근원물가 상승률은 2% 중후반을 나타낼 것으로 예상했다. 앞서 5월 전망 당시에는 내년 소비자물가, 근원물가 상승률을 각각 2.3%로 제시한 바 있다.

특히 반도체, IT업계의 특별 성과급 지급이 올해와 내년 물가상승을 압력을 가중시킬 것이란 분석을 새롭게 내놨다. 내년에는 유가 측면의 비용 상승 압력은 줄겠지만 반도체, IT업종 중심의 대규모 성과급 지급 및 임금상승세 확산으로 수요 측 물가 압력이 커지면서 소비자물가와 근원물가를 밀어올릴 것이란 관측이다. 

신 총재는 "지난 5월 전망과 비교해 판단을 뒤집을 정도로 크게 바뀐 것은 없다"며 "다만 임금 등 수요 측면의 압력이 5월 통화정책방향 회의 당시보다 더 강하지 않을까라는 우려가 되고 있는 상황이다"라고 말했다. 

romeok@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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