청년·제조업 고용대책 본격 대비...정부, 일자리전담반 매주 가동

5월 취업자 4만명 감소...17개월 만에 감소 전환

청년뉴딜 확대·신규과제 발굴 추진

제조·건설·농림어업 업종별 대응방안 마련

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 5월 취업자 수가 17개월 만에 감소 전환한 가운데 정부가 청년과 주요 업종별 고용대책 준비에 나섰다. 청년일자리 추가 보완과제를 발굴하고 제조업, 건설업, 농림어업 등 부진 업종에 대한 대응방안을 순차적으로 마련한다는 방침이다.

재정경제부와 고용노동부는 이형일 재정경제부 1차관과 권창준 고용노동부 차관이 17일 정부서울청사에서 관계부처 합동 일자리전담반(TF)을 주재하며 이 같은 내용을 담은 최근 고용상황과 향후 운영계획, 청년일자리 추가 보완과제, 산업전환 고용안정 기본계획안 등을 논의했다고 밝혔다.

이형일 재정경제부 1차관이 17일 제 2차 일자리 전담반(TF)을 주재하며 발언하는 모습 [사진=재정경제부]

5월 고용동향에 따르면 취업자 수는 전년동월대비 4만명 줄어 2024년 12월 이후 17개월 만에 처음으로 감소 전환했다. 고용률도 전년동월대비 0.5%포인트(p) 하락했다.

업종별로는 제조업, 건설업, 농림어업의 부진이 심화됐다. 제조업 취업자 수 감소폭은 5만5000명에서 14만명으로 확대됐고, 건설업은 8000명에서 4만3000명, 농림어업은 9만2000명에서 12만1000명으로 감소폭이 커졌다.

청년 고용 여건도 악화됐다. 청년 고용률은 46.2%에서 43.8%로 하락했고, 실업률은 6.6%에서 7.2%로 상승했다.

정부는 인구·산업구조 변화와 경력직 수시채용 관행 확산, 중동전쟁 영향 등이 청년층 고용 회복에 부담으로 작용하고 있다고 보고 지원과제를 추가로 발굴하기로 했다. 기존 청년뉴딜 추진방안 과제를 속도감 있게 집행하고, 성과와 수요가 많은 사업을 중심으로 확대를 추진한다.

구체적으로 K-뉴딜 아카데미는 이달부터 모집해 다음 달부터 개설하고, 체납관리단은 7월 5500명, 9월 4000명 규모로 운영할 예정이다. 정부는 이와 함께 청년일자리 신규 과제도 집중 발굴한다는 계획이다.

주요 업종별 대응도 강화한다. 정부는 중동전쟁 장기화 영향으로 부진이 심화되거나 고용 비중이 큰 제조업, 건설업, 농림어업 등을 중심으로 동향을 분석하고 가용 정책수단을 총동원해 대응방안을 마련한다. 신속한 조치가 필요한 사안은 즉시 개선하고 현장 소통도 강화한다.

산업전환에 따른 고용안정 대책도 추진한다. 정부는 인공지능전환(AX)과 녹색전환(GX) 등 산업전환에 따른 신산업 인력수요 변화에 대응하고, 직무전환이 필요한 노동자를 선제적으로 지원하기 위해 산업전환 고용안정 기본계획을 조속히 발표할 예정이다.

정부는 중동전쟁 종전 협상이 타결됐지만 불확실성이 완전히 해소되지 않은 상황에서 민생과 고용시장의 어려움이 지속되고 있다고 보고 당분간 매주 일자리전담반 회의를 개최하기로 했다. 부문별 대응방안은 일자리전담반과 경제관계장관회의를 거쳐 순차적으로 논의·발표할 계획이다.

jongwon3454@newspim.com