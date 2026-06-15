'경제가 놀이가 된다'…재경부, 2026 경제캠프 참가자 모집

AI 핵심 요약beta
- 재정경제부는 15일 2026 경제캠프 참가자를 26일까지 모집했다
- 캠프는 7월 12일부터 8월 14일까지 태안에서 9회 진행한다
- 초중고는 생활경제를, 대학생은 AI 시대 실전경제를 집중 교육한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 재정경제부는 오는 26일까지 '2026 경제캠프' 초·중·고등학생 참가자를 모집한다고 15일 밝혔다. 대학생 모집은 오는 22일까지 진행된다.
올해 경제캠프 참가 대상은 초등학생부터 대학생까지 확대됐다. 모집 인원도 지난해 480명에서 올해 960명으로 두 배 늘었다. 참가자는 추첨을 통해 선발된다.
올해 경제캠프는 오는 7월 12일부터 8월 14일까지 충남 태안군 나라키움 태안정책연수원에서 총 9회에 걸쳐 진행된다. 단순 강의식 교육이 아니라 놀이, 토론, 협업과제, 사례분석을 결합한 참여형 프로그램으로 구성됐다.
초등학생은 부모와 함께 소비·저축·시장거래를 체험하고, 중학생은 제한된 자원 속에서 선택과 예산 배분을 익힌다. 고등학생은 소득·소비·저축·세금 등 사회 진출 전 필요한 생활경제 역량을 배우도록 프로그램이 진행된다.
대학생 과정에는 인공지능(AI) 시대 변화가 반영됐다. 'AI 시대 실전경제 튜토리얼'을 통해 산업·고용 구조 변화, 실전경제 사례 분석, 진로와 연결된 경제적 의사결정 훈련을 진행한다.
재경부 관계자는 "교육과정에는 대학교수, 경제기자, 유튜버 등 각계각층의 경제·교육 전문가가 함께해 교육의 질과 흥미를 높일 계획"이라고 말했다.
wideopen@newspim.com