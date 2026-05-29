네이버 커넥트재단, 서울대학교와 AI 인재 양성 협력

AI 핵심 요약beta
- 네이버 커넥트재단과 서울대가 26일 AI 인재 양성 업무협약을 체결했다
- 양 기관은 공동 연구·교육 프로그램으로 새로운 AI 교육 모델을 발굴하기로 했다
- 전국 대학생 대상 AI 에이전트 챌린지 등 실무형 교육으로 지역 인재를 지원하기로 했다
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 네이버 커넥트재단과 서울대학교가 26일 AI 인재 양성 및 교육 기회 확대를 위한 업무협약을 체결했다.
양 기관은 AI 시대에 맞는 교육 프로그램을 공동 개발·운영하고 공동 연구를 통해 새로운 교육 모델을 발굴하기로 했다. 커넥트재단의 AI·소프트웨어 교육 경험과 서울대의 지역 인재 네트워크를 결합해 전국 대학생들에게 양질의 교육을 제공할 계획이다.
협력의 첫 사업은 'AI 에이전트 챌린지'다. 전국 거점 국립대 10곳 소속 대학생 200명을 대상으로 실생활 문제를 해결하는 AI 에이전트를 직접 설계·구축하는 실무형 교육을 진행한다. 팀네이버 개발자와 기획자가 멘토로 참여해 피드백과 특강을 제공한다.
커넥트재단은 그간 대학으로 AI 실무 교육을 확산해왔다. 2025년부터 서울대 전기정보공학부와 함께 'AI를 활용한 프론트엔드 개발' 강의를 운영 중이며, 부산대학교와는 'AI 활용과 지역 사회 문제해결' 강의를 진행하고 있다.
서울대 유홍림 총장은 "AI 시대에 필요한 인재를 양성하려면 학계와 기업의 적극적 협력이 필수"라며 "지역 균형 발전에 기여하는 것은 서울대의 중요한 책무"라고 말했다.
커넥트재단 공기중 이사장은 "각 지역의 우수한 대학생들이 AI 시대를 이끄는 인재로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.
yuniya@newspim.com