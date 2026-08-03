신영증권, 부산 APEX 서면 이전 오픈

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디지털전략부와 실시간 협업 체계 구축

페이퍼리스 업무환경·맞춤형 디지털 금융 지원 서비스 지원

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신영증권은 3일 부산 APEX 서면을 이전 오픈하고 디지털 자산관리 거점을 마련했다고 밝혔다.

신영증권에 따르면 APEX 서면은 본사 디지털전략부와 실시간 협업 체계를 구축했다. 영업점에서 접수한 고객 의견은 전용 핫라인을 통해 본사 디지털전략부와 공유되며, 모바일트레이딩시스템(MTS)과 직원용 태블릿 플랫폼 개선에 활용된다. 영업점 내 미디어에서는 디지털 금융 교육 콘텐츠를 상시 제공해 고객들이 디지털 금융 서비스를 쉽게 접할 수 있도록 했다.

[사진=신영증권]

업무 전반에는 페이퍼리스 환경을 도입했다. 고객은 일반 창구는 물론 디지털 존(Digital Zone)에 마련된 태블릿으로 다양한 업무를 보다 편리하게 처리할 수 있다. 디지털 기기 이용이 익숙하지 않은 고객을 위해 전담 직원을 배치해 앱 설치부터 인증서 발급, 모바일 금융 이용까지 맞춤형 중장기 자산관리 서비스도 제공한다.

심층 자산관리 상담을 위한 예약제 컨설팅 존도 마련했다. 자산관리 전문가가 디지털 플랫폼을 활용해 고객 자산을 분석하고, 이를 바탕으로 맞춤형 중장기 자산관리 서비스를 제공할 예정이다.

신영증권 관계자는 "APEX 서면은 디지털 편의성과 대면 자산관리 서비스를 함께 제공하는 점포"라며 "앞으로도 부산 지역 고객들에게 보다 편리하고 전문적인 금융 서비스를 제공할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com