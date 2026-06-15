물가·환율·예산 압박 속…재경부·기획처, 총리 후보자 첫 '정책 방어' 시험대

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한성숙 총리 후보자, 재경부·기획처 주요 현안 보고 받아

K자 양극화·잠재성장률 둔화·부동산 세제 등 쟁점 전망

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 경제부처가 15일 한성숙 국무총리 후보자에게 첫 업무현안에 대한 보고를 한다. 고물가와 고환율, 금리 부담, K자 양극화, 잠재성장률 둔화, 부동산 세제 등 인사청문회에서 쟁점이 될 경제 현안을 미리 점검하는 자리가 될 전망이다.

이날 재정경제부와 기획예산처에 따르면 한 후보자는 서울 종로구 금융감독원 교육연수원에 마련된 국무총리 인사청문회 준비단 사무실에서 중앙부처 실국장들로부터 주요 현안에 대한 보고를 받는다.

한성숙 국무총리 후보자가 지난 9일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의 겸 비상경제 본부 회의에서 인사말을 하고 있다 [사진 = 뉴스핌DB]

총리 후보자로서 국정 현안을 파악하고, 향후 인사청문회 과정에서 예상되는 민생·경제 분야 질의에 대비하기 위한 성격이라는 것이 정부 측의 설명이다. 새로운 정책 방향을 제시하는 자리는 아닌 것으로 전해졌다.

다만 최근 민생경제에 부담이 되고 있는 물가, 환율 등 최근 논란이 되는 아젠다에 대한 대응 방향이 집중적으로 다뤄질 전망이다. 특히 1500원을 넘어선 원달러 환율이 생활물가 부담으로 이어지는 상황에서 정부의 시장 대응에 대한 방향성 제시 등이 주로 다뤄질 전망이다.

단기적인 경제 이슈 대응과 함께 중장기 과제도 함께 다뤄질 것으로 예상된다. 계층과 업종별 회복 속도가 갈리는 이른바 'K자 양극화' 문제, 잠재성장률 반등 방안 등 현 정부의 경제정책 방향이 주요 보고 내용에 포함될 것으로 관측된다.

기획처는 내년도 예산안 편성과 재정 운용 방향을 보고할 것으로 알려졌다. 민생 지원에 대한 수요는 커지고 있지만, 재정 여력은 제한적인 만큼 지출구조조정과 성장동력에 대한 투자를 어떻게 병행할지 여부가 핵심 쟁점이 될 전망이다.

한편 한 총리 후보자는 지난 8일 첫 출근길에서 "당면한 민생 경제 비상 상황을 타개하는 데 총력을 기울이겠다"며 '민생경제'를 먼저 챙기겠다는 뜻을 밝히기도 했다.

이와 관련해 정부 관계자는 "구체적인 경제 정책을 설명하는 자리가 아닌 총리 후보자로서의 답변할 정도의 현황과 관련해 업무보고를 하는 것으로 알고 있다"고 말했다.

wideopen@newspim.com