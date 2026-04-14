[AI 부동산 투데이] "중동발 악재 억울"… 국토부 '불가항력' 인정에 업계 십년감수

AI 핵심 요약beta
- 13일 2030 청약 당첨자가 59.5%로 급증했다.
- 서울인 경기 아파트 매수 비중이 15.7%로 4년 만에 최고다.
- 국토부가 중동 분쟁 불가항력 인정해 건설 공기 연장했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
아파트 당첨 60%가 MZ세대
경기 향하는 서울 사람 4년 만에 최고
국토부, 건설사 지체상금 부담 덜어
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 2026년 4월 13일 건설·부동산 시장에서는 끝없이 오르는 집값과 전세난을 피하려는 수요자들의 치열한 생존 전략이 돋보였습니다. 청약 시장을 점령한 젊은 층부터 경기도로 발길을 돌린 탈서울족의 이야기와 대외적 위기에서 한숨 돌린 건설업계 소식이 들려왔습니다.
◆ "지금 안 사면 안 돼" 청약시장서 2030 '막차 탑승객' 늘어
치솟는 분양가 속에 지금이 가장 저렴하다는 인식이 퍼지며 청약 시장에서 30대 이하의 존재감이 커지고 있습니다. 한국부동산원 청약홈 통계를 분석한 결과 올해 1분기 전국 아파트 당첨자 2만514명 중 30대 이하가 1만2202명으로 전체의 59.5%를 차지했습니다. 지난해 같은 기간보다 5%포인트(p) 이상 높아진 수치로, 청약 시장의 연령대가 급격히 낮아지고 있음을 보여줍니다.
자금력이 상대적으로 부족한 청년층이 적극적으로 당첨 행렬에 가세하며 분양 시장의 실질적인 주역으로 부상했습니다. 공사비 상승과 고금리 여파로 신축 아파트 가격이 꾸준히 오르면서, 내 집 마련을 미룰수록 자금 부담이 커질 수 있다는 불안감이 청약 신청으로 이어진 것으로 풀이됩니다. 생애 최초 특별공급 비중 확대와 청약 제도 개편이 젊은 세대의 진입 문턱을 낮춘 점도 내 집 마련 시기를 앞당기는 데 큰 영향을 미쳤습니다.
◆ "이제 서울 못 살아요"…가성비 쫓아 경기권 엑소더스
서울의 높은 주거비와 전세난을 피해 경기도 아파트를 사들인 서울 거주자 비중이 4년 만에 최고 수준을 기록했습니다. 교통망 확충과 가격 경쟁력을 갖춘 경기권 단지를 중심으로 서울 사람들의 유입이 거세지는 추세입니다. 서울에 거주하면서 경기도 아파트를 매수한 사람들의 비중이 지난달 15.7%를 기록한 것으로 나타났습니다. 지난 2020년 이후 약 4년 만에 가장 높은 수치로, 서울의 가파른 집값 상승을 감당하지 못한 실수요자들이 경기 지역으로 눈을 돌린 결과입니다.
서울과 인접하면서도 상대적으로 가격이 저렴한 경기 남부와 신도시 지역이 주요 매수 타깃이 됐습니다. 서울 내 전세 품귀 현상과 매매가 동반 상승이 맞물리면서 이러한 현상은 당분간 지속될 전망입니다. 수도권 광역급행철도(GTX) 노선 착공 등 대형 교통 호재가 가시화된 지역을 중심으로 서울 출퇴근이 용이해진 점도 외지인 매수세를 부추기는 주요 요인으로 작용했습니다.
◆ "공기 지연 페널티 피했다"…국토부 '불가항력' 방패막이에 건설사 안도
정부가 중동 분쟁으로 인한 건설 공기 지연을 불가항력적인 사유로 인정해 책임준공 기한을 연장하기로 결정했습니다. 대외 리스크로 인한 건설사들의 막대한 지체상금 부담을 줄여 유동성 위기를 극복할 수 있도록 돕기 위한 취지입니다. 국토교통부는 최근 중동 전쟁 등 대외적인 변수를 건설 현장의 불가항력 사유로 간주해 기한을 늘릴 수 있도록 하는 방침을 세웠습니다.
그동안 건설업계는 원자재 수급 불안과 물류비 상승으로 공사가 늦어져도 금융권과의 계약 조건 때문에 엄청난 벌금을 물어야 하는 상황에 놓여 있었습니다. 이번 조치로 건설사들은 예기치 못한 외부 요인에 대해 정당하게 공기 연장을 요구할 수 있는 법적 근거를 마련했습니다. 고금리와 원가 상승으로 큰 어려움을 겪는 현장의 불확실성 해소에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 국토부는 지침 개정을 통해 구체적인 판단 기준을 세우고 현장에서 발생할 수 있는 분쟁과 갈등을 최소화할 계획입니다.
chulsoofriend@newspim.com