[오늘날씨] 전국 흐림...한낮 26도·일교차 커

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 14일 전국 흐림 속 최고기온 26도 예보했다.
- 제주도 5~30mm 비, 남부 일부 5mm 미만 강수량 예상된다.
- 아침 최저 7~12도, 미세먼지 좋음~보통 수준이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 화요일인 14일 전국은 대체로 흐린 가운데 낮 최고 기온은 20도를 넘나들며 일교차가 크게 나타나겠다.
기상청에 따르면 이날 전국은 대체로 흐리고 중부지방은 오후에 맑아졌다가 밤부터 다시 흐려지겠다.
제주도는 비가 내리겠다. 오후부터 밤 사이 전남 해안과 부산, 경남, 전남 내륙에는 약한 비가 오겠다. 예상 강수량은 제주도 5~30mm, 부산, 경남, 전남 내륙 등에 5mm 미만이다.
아침 최저기온은 7~12도다. 지역별로는 ▲서울 12도 ▲인천 9도 ▲춘천 9도 ▲강릉 10도 ▲대전 11도 ▲대구 9도 ▲부산 12도 ▲전주 12도 ▲광주 12도 ▲제주 16도다.
낮 최고기온은 14~26도로 예상된다. ▲서울 27도 ▲인천 17도 ▲춘천 26도 ▲강릉 19도 ▲대전 26도 ▲대구 20도 ▲부산 19도 ▲전주 24도 ▲광주 26도 ▲제주 18도다.
미세먼지 농도는 전국에서 '좋음'~'보통'이 예상된다. 바다 물결은 남해와 동해상에서 0.5~1.5m, 서해상은 0.5~1.0m로 일겠다.
krawjp@newspim.com