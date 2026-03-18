DL건설, 인천 '중봉터널 민간투자사업' 우협 선정…3493억 규모

총 연장 4.565km·왕복 4차로 대심도 도로

BTO-a 방식으로 추진

2027년 상반기 실시협약 체결 예정

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 인천 서남부권과 서북부권을 연결하는 대심도 도로 사업 우선협상대상자로 DL건설이 낙점됐다.

중봉터널 민간투자사업 위치도 [자료=DL건설]

DL건설은 '중봉터널 민간투자사업'의 우선협상대상자로 최종 선정됐다고 18일 밝혔다.

인천시 서구 경서동 경서삼거리와 서구 왕길동 검단2교차로를 연결하는 총 연장 4.565km, 왕복 4차로 규모의 대심도 도로를 건설하는 사업이다. 총사업비는 3493억원이며, BTO-a(손익공유형 수익형 민간투자사업) 방식으로 추진된다.

인천시가 서부권 핵심 간선도로망 구축을 위해 추진 중인 사업으로, 북부권역 지속 개발에 따른 지역의 교통난 해소를 목표로 한다.

2022년 2월 최초제안서 제출을 시작으로 2023년 6월 적격성조사를 통과했다. 지난해 9월 제3자 공고에 대한 민간투자사업심의위원회 의결이 이뤄졌다. 같은 해 10월 제3자 공고 후 12월 실시된 1단계(PQ) 평가에서 설계·시공 능력과 재무 안정성 등 필수 기준을 충족해 통과했다. 이후 진행된 2단계 기술·수요·가격 평가에서도 높은 평가를 받으며, 이달 최종 우선협상대상자로 선정됐다.

DL건설은 인천시와의 세부 협상을 거쳐 2027년 상반기 실시협약을 체결할 예정이다. 공사 기간은 60개월로, 2028년 착공해 2033년 준공 후 40년간 운영할 계획이다.

중봉터널이 개통되면 현재 상습 정체가 발생하는 인천 서남부권과 서북부권의 교통량 분산 효과가 클 것으로 기대된다. 단절된 두 지역의 주요 간선도로망이 이어지면서 물류비용 절감, 도심 접근성 개선, 지역 균형발전 촉진 효과도 있을 것으로 보인다.

DL건설 관계자는 "중봉터널은 인천 서부권 교통 환경을 한 단계 도약시키는 핵심 인프라 사업"이라며 "DL건설의 기술력과 안정적인 사업 수행 경험을 바탕으로 안전하고 효율적인 교통 인프라를 구축하겠다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com