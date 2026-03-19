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샤페론, 'Bio Europe Spring 2026' 참가

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아토피 치료제 임상 2b상 기반 파트너링 가속

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 면역 혁신신약 개발 기업 샤페론이 경증·중등도 아토피 피부염 치료제 '누겔(NuGel)'을 앞세워 글로벌 파트너링에 속도를 내고 있다.

샤페론은 오는 23일부터 25일까지 포르투갈 리스본에서 열리는 글로벌 바이오 파트너링 행사 'Bio Europe Spring 2026'에 참가해 19개 글로벌 제약·바이오 기업과 사업화 전략을 논의한다고 19일 밝혔다.

회사에 따르면 Bio Europe Spring은 글로벌 제약사와 바이오텍, 투자기관, 연구개발 전문기관 등 바이오 산업 주요 관계자들이 한자리에 모여 유망 파이프라인과 기술을 소개하고, 기술이전(L/O), 공동연구, 공동개발, 투자유치 등 다양한 협력 방안을 논의하는 유럽권 대표 바이오 파트너링 행사다. 특히, 참가 기업 간 사전 매칭을 기반으로 다수의 1대1 비즈니스 미팅이 집중적으로 진행돼, 신약 후보물질의 사업성 검증과 기술이전, 공동개발 논의가 압축적으로 이뤄지는 실질적 사업개발 플랫폼으로 평가받는다.

샤페론은 이번 행사에서 기존 협력 논의를 이어오던 기업과 신규 잠재 파트너까지 포함해 총 19개 글로벌 제약·바이오 기업과 파트너링 미팅을 진행할 계획이다. 이번 미팅에서는 미국에서 임상 2b상을 진행 중인 경증·중등도 아토피 피부염 치료제 누겔을 중심으로 논의가 이뤄질 예정이다. 임상 진척과 더불어 누겔의 기전 및 안전성 데이터에 관심을 보이는 글로벌 제약사가 늘어나면서, 행사 준비 과정에서도 추가적 미팅 일정이 연이어 확정되고 있다고 회사 측은 설명했다.

샤페론 로고. [사진=샤페론]

누겔은 샤페론이 자체 개발한 GPCR19를 표적으로 염증복합체 활성화를 조절하는 기전의 국소제형 아토피 피부염 치료제다. 기존 경쟁자들이 염증복합체 활성화 신호의 중간단계를 제어하기 위한 표적 개발에 집중해 온 것과 달리, 누겔은 보다 상위 단계에서 염증축 전반을 조절함으로써, 과도한 피부 면역반응을 보다 더 효율적으로 완화하고, 장기 관리 가능성 및 안전성을 동시에 겨냥한 신약 후보물질이다.

특히 누겔은 미국 FDA(식품의약국) 승인하에 진행된 임상 2b 파트 1시험에서 기존 치료제에서 보여왔던 부작용이 관찰되지 않는 등 경쟁 약물 대비 우수한 안전성이 확인됐다. 해당 임상 결과에 의하면, 위약군 환자의 약 40% 정도가 EASI50 지표를 만족한 것에 비해, 1% 누겔을 8주간 투여 받은 100% 환자가 EASI50 지표를 달성하는 등 경쟁약과 차별화되는 임상 효능을 보였다. 뿐만 아니라, 아토피 환자들이 가장 민감하게 느끼는 가려움 증상도 개선시키는 효능을 보였다. 이는 경증·중등증 환자군을 대상으로 스테로이드에 의한 부작용 없는 대체 약으로 장기간 반복 사용이 가능한 치료 옵션으로서의 가능성을 보여주고 있다.

또한 샤페론은 누겔을 시작으로 GPCR19 기반의 염증복합체 조절 기술에 인공지능(AI)을 도입함으로써 후속 파이프라인들의 고도화도 진행하고 있다. 해당 플랫폼을 다양한 피부질환과 전신 염증성 질환으로 확장해 신약개발을 가속화할 계획이다. 이번 Bio Europe Spring에서도 AI 기반의 신약 개발 플랫폼 및 이를 토대로 개발 중인 후속 파이프라인에 대한 공동개발·기술이전 논의를 병행할 예정이다.

샤페론 관계자는 "Bio Europe Spring은 글로벌 제약사들과 구체적인 라이선스 및 공동개발 논의를 할 수 있는 중요한 플랫폼"이라며 "임상 단계 파이프라인을 중심으로 글로벌 파트너링 기회를 확대하고, 누겔을 비롯한 주요 파이프라인의 사업화 전략을 더욱 구체화해 나갈 것"이라고 전했다.

한편, 샤페론은 앞서 중국 쑤저우에서 열린 'BIOCHINA 2026'에도 참가해 글로벌 제약·바이오 기업들과 파트너링 미팅을 진행했다. 해당 미팅에서는 아토피 치료제 누겔을 비롯해 폐섬유증 치료제, 차세대 항체 플랫폼 '나노맙(NanoMab)' 등에 대한 관심을 확인하고 다양한 공동개발 및 기술 협력 가능성을 논의했다.

샤페론은 BIOCHINA를 기점으로 아시아, 유럽, 북미를 잇는 글로벌 네트워크를 단계적으로 확대하고 있다. 이와 함께 최근 신약의 겔 조성물 특허를 확보해 상업화 독점 기간을 2042년 이후로 연장하면서 경쟁사들에 대한 기술 진입장벽을 강화하고 있다. 용법·용량 등 후속 특허도 순차적으로 추진해 다층적 지식재산 전략을 기반으로 특허 독점 기간을 단계적으로 확대해 나갈 예정이다.

샤페론 관계자는 "올해 여름 확보 예정인 누겔 임상 2b상 결과는 아토피 치료제라는 개별 품목을 넘어 염증복합체 기반 치료제의 가능성을 입증하는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "인공지능 기반 차세대 후보물질을 통해 장기 사용이 가능한 스테로이드를 대신할 수 있는 새로운 기전의 염증 치료 시장을 열어갈 것"이라고 강조했다.

nylee54@newspim.com

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李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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