박병영 경남도의원, '요양보호사 시험장 설치' 건의안 발의

경남 2025년 노인 인구 74만 명

시험장 부재로 인력 수급 차질

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도의회는 박병영(김해6·국민의힘) 의원이 경남 요양보호사 자격시험장 설치를 촉구하는 대정부 건의안을 대표발의했다고 18일 밝혔다.

박 의원은 초고령사회 진입으로 노인 돌봄 수요가 급증하는 가운데 요양보호사 인력 수급 기반 마련이 시급하다고 밝혔다.

경남도의회 박병영 의원[사진=경남도의회] 2024.03.05.

경남은 2025년 65세 이상 노인 인구 74만명으로 전체 23%를 차지하며 초고령사회에 들어섰고, 장기요양 등급 인정자도 2015년 3만명에서 2024년 9만명으로 늘었다.

반면 2024년 경남 요양보호사 시험 접수자는 2만321명으로 경기(4만6939명), 서울(2만9263명)에 이어 전국 3위 규모지만 도내 시험장이 없어 응시자들이 부산·대구 등 타 지역으로 이동한다.

지난 2022년까지는 지필시험으로 도내 시험장이 운영됐으나 2023년 CBT 전환 후 지역 시험장이 줄어 접근성이 떨어졌다.

박 의원은 응시자 대부분이 50~70대 중고령층인 점을 들어 장거리 이동이 경제·신체 부담을 주고 지역 인력 양성에도 악영향을 미친다고 지적했다.

건의안은 경남 시험장 조속 설치, 응시 수요 반영한 시험 인프라 균형 확충, 초고령사회 대비 돌봄 인력 양성 기반 강화를 정부에 촉구한다.

박 의원은 "경남은 응시 수요 전국 상위권인데 시험장이 없어 도민 불편이 크다"며 "지역 돌봄 인력 안정 양성을 위해 시험장 설치가 필수"라고 말했다. 이어"요양보호사는 초고령사회 돌봄 핵심 인력으로 시험 환경 개선과 지역 간 인프라 격차 해소가 필요하다"고 덧붙였다.

이 건의안은 다음달 7일부터 열리는 제431회 임시회에서 심의된다.

news2349@newspim.com