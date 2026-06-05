삼성중공업, 시더 FLNG 성공적 진수…해양플랜트 경쟁력 입증

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캐나다 투입 연안형 LNG 생산설비…2028년 상반기 인도 예정

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 글로벌 LNG 생산설비 시장에서 삼성중공업의 존재감이 커지고 있다. 초대형 부유식 LNG 생산설비를 연이어 건조하며 거제조선소가 FLNG 핵심 생산 거점으로 자리잡는 모습이다.

참석자들이 시더FLNG 진수 시작을 알리는 버튼을 누르고 있다. (오른쪽부터) 이동현 삼성중공업 해양사업본부장(부사장), 스튜어트 테일러(Stuart Taylor) Pembina Pipeline 수석 상임고문, 브렛 베이커(Brett Baker) 블랙&비치 Project Director. [사진=삼성중공업]

삼성중공업은 5일 캐나다 브리티시컬럼비아주 키티마트 연안에 투입될 '시더 FLNG' 진수식을 성공적으로 개최했다고 밝혔다.

시더 FLNG는 육상에서 공급받은 천연가스를 액화·저장·하역할 수 있는 연안형 설비다. 선체 넓이는 축구장 면적의 2.5배에 달하며 진수 중량만 약 5만톤에 이르는 초대형 해양플랜트다.

삼성중공업은 진수 이후 상부 플랜트 모듈 제작과 탑재, LNG 화물창 작업, 시운전 등을 거쳐 2028년 상반기 최종 인도할 예정이다.

현재 거제조선소에서는 말레이시아 페트로나스 ZLNG, 이탈리아 ENI 코랄 노르트 FLNG, 캐나다 시더 FLNG 등 3기의 대형 FLNG가 동시에 건조되고 있다. 단일 야드에서 대형 FLNG 3기가 동시에 건조되는 것은 세계 최초다.

삼성중공업은 디지털과 AI, 로봇 기술을 결합한 스마트조선소 전환을 통해 복잡한 해양플랜트 공정의 표준화와 생산 효율을 높이고, FLNG 시장 대응력을 강화한다는 계획이다.

chanw@newspim.com