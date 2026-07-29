동해소방서, 대형물류창고·터널 시설 안전 점검

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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해소방서는 지난 28일 대형 물류창고와 터널시설에 대한 안전 점검을 실시했다고 29일 밝혔다.

이번 점검은 물류창고와 터널시설이 화재로 인한 대규모 인명 및 재산 피해를 초래할 우려가 커짐에 따라 사전에 화재 위험 요인을 제거하고 관계인의 자율 안전 관리 능력을 강화하기 위해 진행됐다.

대형 물류창고 안전시설 점검.[사진=동해소방서] 2026.07.29 onemoregive@newspim.com

물류창고에서는 ▲화재 위험 요인 관리 상태▲소방시설 유지·관리 및 정상 작동 여부▲피난 및 방화시설 관리 상태▲관계인의 초기 대응 체계 등을 점검했다.

이어 실시된 지하 터널 점검에서는 ▲터널 내 소방 및 방재시설 유지 관리 상태▲화재 위험 요인 제거 여부▲피난 계획 및 대피 매뉴얼 수립·숙지 여부▲화재 발생 시 관계 기관 간의 대응 체계 등을 확인했다.

특히 터널 화재는 연기와 열기가 빠르게 확산되고 차량 정체로 대피 및 소방 활동에 어려움을 초래할 수 있어 관계자들에게 평상시 시설물 점검과 비상 상황 대응 훈련의 철저함을 강조했다.

동해소방서 강윤혁 서장은 "물류창고와 터널은 구조적 특성으로 인해 화재 발생 시 피해가 급격히 확대될 수 있어 예방과 초기 대응이 매우 중요하다"며 "지속적인 현장 점검과 관계인 안전 교육을 통해 대형 화재 예방에 최선을 다하겠다"고 전했다.

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