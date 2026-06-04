삼성중공업, 美 첫 FLNG 수주…'FLNG 양산 시대' 견인

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루이지애나 델핀 프로젝트 첫 부유식 액화천연가스 설비

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 삼성중공업은 지난 2일 공시한 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG) 수주 계약 관련해, 해당 프로젝트가 미국 루이지애나주 '델핀(Delfin) LNG 프로젝트'의 첫번째 FLNG 건조 계약이라고 4일 밝혔다.

이는 미국 역사상 최초의 FLNG 사업이다. 델핀 LNG는 동일한 사양의 FLNG 3기를 순차적으로 투입하는 방식을 채택했다. 초기 투자 리스크를 분산하고 시장 변화에 따른 생산 유연성을 높일 수 있다.

델핀 FLNG는 연안형과 해상형의 장점을 결합한 하이브리드형으로 설계됐다. 상부 플랜트는 육상에서 전처리된 가스를 공급받는 연안형 구조로 경량화해 건조 비용을 낮췄다.

삼성중공업이 건조한 대형 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG) [사진=삼성중공업]

루이지애나 해안에서 75km 떨어진 해상 환경에서도 안정적으로 운영할 수 있도록 120인 규모의 대형 거주구와 계류 시스템을 갖췄다. 공랭식 냉각시스템과 복합 발전 시스템 등 친환경 기술이 적용됐으며, 허리케인 발생 시 자력으로 항행해 위험 구역을 벗어날 수 있다.

삼성중공업은 이번 프로젝트에서 설계·조달·건조(EPC) 전 과정을 단독으로 수행하며 시리즈 건조를 주도한다.

한편 삼성중공업은 지난 2일 북미 지역 발주처로부터 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG) 1기를 4조3301억원에 수주했다고 공시했다.

삼성중공업의 올해 누적 수주실적은 총 28척, 83억달러로 연간 수주목표 139억달러의 60%를 기록 중이다.

y2kid@newspim.com